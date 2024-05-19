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Артрокс розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 2 мл, №10 - Львів (387685) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 51 аптеці
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (1)
602,52 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
Всього: упаковка (1)
839,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: розчин для ін'єкцій (4)
657,89
Економія: -28,89 грн
629,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
839,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Київська, 9
Всього: розчин для ін'єкцій (1)
839,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 20 хв
Львів, вул. Галицька, 19
Всього: розчин для ін'єкцій (5)
839,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Львів, вул. Куліша, 47
Всього: флакон (7)
622,23 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Федьковича, 26
Всього: упаковка (1)
839,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Львів, вул. Городоцька, 153
Всього: флакон (1)
795,50
Економія: -66,30 грн
729,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Львів, вул. Франка Івана, 82
Всього: флакон (1)
662,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Залізнична, 7
Всього: упаковка (1)
698,39
Економія: -69,39 грн
629,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Гайдамацька, 18
Всього: упаковка (1)
745,83
Економія: -57,78 грн
688,05 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хімічна, 4
Всього: упаковка (2)
1031,91
Економія: -11,93 грн
1019,98 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 45
Всього: розчин для ін'єкцій (7)
683,99
Економія: -54,99 грн
629,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Руфа Юрія, 15
Всього: розчин для ін'єкцій (7)
638,99
Економія: -9,99 грн
629,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 171
Всього: упаковка (1)
782,99
Економія: -153,99 грн
629,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Львів, вул. Княгині Ольги, 100-Л
Всього: флакон (1)
662,60 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Садова, 2-А
Всього: упаковка (1)
844,60 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Варшавська, 193
Всього: розчин для ін'єкцій (2)
642,59
Економія: -13,59 грн
629,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Львів, вул. Лінкольна, 29
Всього: флакон (5)
612,30 грн