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Айдрінк® порошок для орального розчину саше 4.8 г зі смаком лимону, №10 - Одеса (324938) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 104 аптеках
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 39/4
Всього: саше (3)
348,70
Економія: -120,30 грн
228,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (5), саше (6)
275,05
Економія: -28,04 грн
247,01 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
Всього: упаковка (1)
236,00 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (2), саше (4)
271,86
Економія: -24,85 грн
247,01 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (3)
275,39
Економія: -28,38 грн
247,01 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (30)
269,62
Економія: -22,61 грн
247,01 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 20 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (3), саше (9)
272,27
Економія: -25,26 грн
247,01 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (15), саше (3)
272,64
Економія: -37,84 грн
234,80 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 36
Всього: порошок для орального розчину (5)
231,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (5), саше (8)
273,34
Економія: -57,58 грн
215,76 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: саше (3)
217,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (5), саше (7)
278,20
Економія: -31,19 грн
247,01 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (2), саше (1)
273,65
Економія: -13,65 грн
260,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (5), саше (6)
272,27
Економія: -12,27 грн
260,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
Всього: упаковка (2), саше (4)
275,96
Економія: -60,28 грн
215,68 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 62
Всього: упаковка (5), саше (5)
268,71
Економія: -8,71 грн
260,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Болгарська, 42
Всього: саше (6)
217,10 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 65
Всього: упаковка (1), саше (8)
276,15
Економія: -16,15 грн
260,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Всього: порошок для орального розчину (3)
231,20 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, пл. Грецька, 3/4
Всього: упаковка (5), саше (6)
273,49
Економія: -26,48 грн
247,01 грн