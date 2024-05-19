Айдрінк® порошок для орального розчину саше 4.8 г зі смаком лимону, №10 - Київ (324938) Лікарський препарат - ціни
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Київ, пл. Незалежності, 2
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Київ, вул. Хрещатик, 22
Аптека 9-1-1
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Всього: саше (1)
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Київ, вул. Хрещатик, 13
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Київ, пл. Бесарабська, 7
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (4), саше (7)
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Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Фармація
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Всього: порошок для орального розчину (1)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
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Всього: упаковка (7), саше (1)
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Київ, вул. Басейна, 10
Бажаємо здоров'я
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Всього: саше (6)
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Київ, вул. Велика Васильківська, 17
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Всього: упаковка (8), саше (8)
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Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
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Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
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Всього: упаковка (14), саше (9)
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Київ, вул. Січових Стрільців, 13
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Всього: саше (3)
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Київ, вул. Велика Васильківська, 38
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2), саше (8)
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Київ, вул. Мечникова, 10/2
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (11), саше (7)
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Київ, вул. Січових Стрільців, 35
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (5)
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Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
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Всього: упаковка (2), саше (7)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
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Київ, перех. Гончара Олеся / Кониського Олександра, 88/2
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (6), саше (1)
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Київ, вул. Саксаганського, 117
Аптека доброго дня
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Всього: саше (7)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Петлюри Симона, 13/135