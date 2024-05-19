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Айдрінк® порошок для орального розчину саше 4.8 г зі смаком лимону, №10 - Київ (324938) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 274 аптеках
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (1), саше (3)
348,50
Економія: -120,50 грн
228,00 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (1), саше (2)
258,90 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: саше (1)
255,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: саше (2)
348,70
Економія: -120,70 грн
228,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (4), саше (7)
268,50
Економія: -55,10 грн
213,40 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: порошок для орального розчину (1)
288,30
Економія: -73,09 грн
215,21 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (7), саше (1)
277,81
Економія: -77,04 грн
200,77 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
Всього: саше (6)
216,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (8), саше (8)
275,08
Економія: -28,07 грн
247,01 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (3), саше (2)
274,07
Економія: -60,63 грн
213,44 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (14), саше (9)
268,48
Економія: -21,47 грн
247,01 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 38
Всього: саше (3)
348,70
Економія: -120,70 грн
228,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (2), саше (8)
267,85
Економія: -20,84 грн
247,01 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (2)
272,43
Економія: -25,42 грн
247,01 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
Всього: упаковка (11), саше (7)
270,74
Економія: -23,73 грн
247,01 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
Всього: упаковка (5)
275,13
Економія: -28,12 грн
247,01 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
Всього: упаковка (2), саше (7)
269,85
Економія: -22,84 грн
247,01 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Гончара Олеся / Кониського Олександра, 88/2
Всього: упаковка (1)
343,90
Економія: -115,90 грн
228,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
Всього: упаковка (6), саше (1)
277,58
Економія: -55,49 грн
222,09 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Петлюри Симона, 13/135
Всього: саше (7)
339,00
Економія: -111,00 грн
228,00 грн