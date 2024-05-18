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Айдрінк® порошок для орального розчину саше 4.8 г зі смаком лимону, №10 - Дніпро (Дніпропетровськ) (324938) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 138 аптеках
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (10), саше (8)
273,99
Економія: -26,98 грн
247,01 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (4), саше (2)
267,83
Економія: -20,82 грн
247,01 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (17)
277,34
Економія: -30,33 грн
247,01 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пл. Новокодацька, 2
Всього: саше (6)
216,90 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (6), саше (8)
271,02
Економія: -24,01 грн
247,01 грн
Не болей! семья аптек
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111
Всього: упаковка (2), саше (4)
276,85
Економія: -73,13 грн
203,72 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (3), саше (9)
275,55
Економія: -71,79 грн
203,76 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (25)
268,24
Економія: -21,23 грн
247,01 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
Всього: саше (1)
205,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (5), саше (2)
277,47
Економія: -30,46 грн
247,01 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (5), саше (4)
276,22
Економія: -29,21 грн
247,01 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (5)
269,44
Економія: -65,72 грн
203,72 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Всього: упаковка (6), саше (8)
274,82
Економія: -71,10 грн
203,72 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (3), саше (3)
269,26
Економія: -22,25 грн
247,01 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
Всього: упаковка (3), саше (2)
277,32
Економія: -30,31 грн
247,01 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
Всього: упаковка (6), саше (8)
271,00
Економія: -23,99 грн
247,01 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
Всього: упаковка (4), саше (8)
271,18
Економія: -24,17 грн
247,01 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (23), саше (1)
269,52
Економія: -22,51 грн
247,01 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
Всього: упаковка (4), саше (9)
268,22
Економія: -21,21 грн
247,01 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Всього: упаковка (6), саше (7)
272,27
Економія: -25,26 грн
247,01 грн