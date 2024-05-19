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Аноро Елліпта порошок для інгаляцій дозований 55 мкг/доза + 22 мкг/доза інгалятор 30 доз, №1 - Львів (326086) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 70 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
1087,31 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (62)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
1174,30 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (2)
1141,99
Економія: -36,10 грн
1105,89 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
1082,11 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (62)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
1174,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (62)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
1174,30 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
1211,94
Економія: -58,04 грн
1153,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (62)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
1174,30 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (7)
1141,99
Економія: -36,10 грн
1105,89 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (3)
1141,99
Економія: -36,10 грн
1105,89 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (1)
1127,99
Економія: -22,10 грн
1105,89 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
1082,11 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Київська, 9
Всього: упаковка (1)
1142,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Кропивницького, 2
Всього: упаковка (1)
1142,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
1206,99
Економія: -101,10 грн
1105,89 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (62)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
1174,30 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 71
Всього: упаковка (1)
1142,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (2)
1136,99
Економія: -31,10 грн
1105,89 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1)
1261,61
Економія: -73,10 грн
1188,51 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (62)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
1174,30 грн