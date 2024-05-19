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Аноро Елліпта порошок для інгаляцій дозований 55 мкг/доза + 22 мкг/доза інгалятор 30 доз, №1 - Київ (326086) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 259 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (40)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
1174,30 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (3)
1229,80
Економія: -124,20 грн
1105,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
1082,11 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (2)
1243,83 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
1082,11 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (2)
1244,25 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (40)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
1174,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
1082,11 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (1)
1330,00
Економія: -167,91 грн
1162,09 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (40)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
1174,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (40)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
1174,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (40)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
1174,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (40)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
1174,30 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 21
Всього: упаковка (1)
1229,80
Економія: -124,20 грн
1105,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
Всього: упаковка (1)
1082,11 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (1)
1326,78
Економія: -163,74 грн
1163,04 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (1)
1190,30
Економія: -110,65 грн
1079,65 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Спаська, 5
Всього: упаковка (40)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
1174,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (40)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
1174,30 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 45
Всього: упаковка (1)
1229,80
Економія: -124,20 грн
1105,60 грн