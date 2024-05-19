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Артрокол розчин для ін'єкцій 100 мг/2 мл ампула 2 мл, №5 - Львів (166222) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 213 аптеках
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: упаковка (1)
201,75 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
186,62 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (2)
217,92
Економія: -3,80 грн
214,12 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1), ампула (1)
215,30
Економія: -29,70 грн
185,60 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (1)
222,99
Економія: -27,55 грн
195,44 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
191,73 грн
Swiss pharmacy
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: розчин для ін'єкцій (3)
215,59 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (1)
246,99
Економія: -51,55 грн
195,44 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (3)
243,99
Економія: -48,55 грн
195,44 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: розчин для ін'єкцій (4)
208,89
Економія: -22,41 грн
186,48 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (1), ампула (3)
282,50
Економія: -87,20 грн
195,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1), ампула (2)
226,52
Економія: -37,18 грн
189,34 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (3)
217,99
Економія: -22,55 грн
195,44 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (2)
256,99
Економія: -61,55 грн
195,44 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (2)
237,99
Економія: -42,55 грн
195,44 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (1)
270,99
Економія: -75,55 грн
195,44 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
181,88 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Київська, 9
Всього: розчин для ін'єкцій (3)
201,75 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
220,99
Економія: -25,55 грн
195,44 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (1)
234,99
Економія: -39,55 грн
195,44 грн