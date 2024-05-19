Артрокол розчин для ін'єкцій 100 мг/2 мл ампула 2 мл, №5 - Львів (166222) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 213 аптеках
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Аптека сальве
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Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Аптека копійка
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Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
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Львів, вул. Клепарівська, 4
Бажаємо здоров'я
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Львів, вул. Городоцька, 72
Swiss pharmacy
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Всього: розчин для ін'єкцій (3)
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Львів, вул. Дорошенка, 8
Подорожник
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Львів, вул. Джерельна, 1
Подорожник
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Всього: упаковка (3)
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Львів, вул. Шпитальна, 9
Аптека шар@
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Всього: розчин для ін'єкцій (4)
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Львів, вул. Городоцька, 80
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1), ампула (3)
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Львів, просп. Свободи, 5
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1), ампула (2)
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Львів, вул. Шпитальна, 8
Аптека бам
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Львів, вул. Городоцька, 82
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Подорожник
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Львів, просп. Свободи, 49
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
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Львів, пл. Міцкевича, 5
D.s.
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Всього: розчин для ін'єкцій (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Київська, 9
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 51 хв
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15