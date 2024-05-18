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Артрокол розчин для ін'єкцій 100 мг/2 мл ампула 2 мл, №5 - Харків (166222) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 308 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: ампула (3)
203,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: ампула (3)
184,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (4)
224,23
Економія: -30,52 грн
193,71 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: упаковка (1)
209,10 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: ампула (4)
220,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (2)
222,97
Економія: -24,54 грн
198,43 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (2)
209,00 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
202,50 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: ампула (2)
201,55 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: ампула (4)
210,40 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
259,50
Економія: -62,00 грн
197,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
218,99
Економія: -23,54 грн
195,45 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1), ампула (3)
208,45 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
194,01 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: розчин для ін'єкцій (4)
222,67
Економія: -31,91 грн
190,76 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (1)
210,75 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: упаковка (1)
209,05 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Всього: упаковка (1), ампула (1)
207,70 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Молочна, 1
Всього: упаковка (1)
209,33 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
Всього: ампула (3)
208,30 грн