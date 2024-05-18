Артрокол розчин для ін'єкцій 100 мг/2 мл ампула 2 мл, №5 - Харків (166222) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 308 аптеках
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: ампула (3)
Відчинено Зачиняється за 30 хв
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: ампула (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: ампула (4)
Відчинено Зачиняється за 30 хв
Харків, вул. Дарвіна, 1
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Перша аптека
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Перша аптека
Детальніше
Всього: ампула (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: ампула (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1 соціальна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 30 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1), ампула (3)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Економна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 30 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: розчин для ін'єкцій (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1), ампула (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Економна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Молочна, 1
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: ампула (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18