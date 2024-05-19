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Алергінол Плюс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер, №10 - Львів (328921) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 108 аптеках
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: упаковка (1)
174,75 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
177,40 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (1)
164,34 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (4)
194,99
Економія: -27,45 грн
167,54 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (3)
164,19 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (1)
221,99
Економія: -54,45 грн
167,54 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (1)
214,99
Економія: -47,45 грн
167,54 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (2)
185,82
Економія: -11,83 грн
173,99 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
177,40 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (4)
190,99
Економія: -23,45 грн
167,54 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (3)
228,99
Економія: -61,45 грн
167,54 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (3)
208,99
Економія: -41,45 грн
167,54 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (3)
245,99
Економія: -78,45 грн
167,54 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (2)
164,19 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
191,50
Економія: -23,96 грн
167,54 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (6)
207,99
Економія: -40,45 грн
167,54 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (3)
221,99
Економія: -54,45 грн
167,54 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (2)
195,55
Економія: -21,56 грн
173,99 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (3)
235,99
Економія: -68,45 грн
167,54 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (3)
228,99
Економія: -61,45 грн
167,54 грн