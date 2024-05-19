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Абифлокс® розчин для інфузій 500 мг/100 мл флакон 100 мл, №1 - Львів (347502) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 34 аптеках
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (142)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
334,70 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (142)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
334,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
283,91 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (142)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
334,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (1)
367,04
Економія: -55,25 грн
311,79 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (142)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
334,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (142)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
334,70 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:15
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (142)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
334,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (3)
367,03
Економія: -55,24 грн
311,79 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (142)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
334,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (142)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
334,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (3)
347,98
Економія: -36,19 грн
311,79 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (2)
328,63
Економія: -16,84 грн
311,79 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (142)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
334,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (142)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
334,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (142)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
334,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (142)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
334,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (142)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
334,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Соборна, 17
Всього: упаковка (142)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
334,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Городоцька, 149
Всього: упаковка (142)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
334,70 грн