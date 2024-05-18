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Абифлокс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер, №10 - Харків (347471) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 215 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (159)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
334,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (159)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
334,70 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (1)
318,34 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
342,29 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (5)
319,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
351,99
Економія: -38,93 грн
313,06 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (2)
330,20 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: упаковка (2)
334,29 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 31 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (2)
311,58 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (159)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
334,70 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (3)
332,34 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Всього: упаковка (3)
334,20 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (159)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
334,70 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (3)
350,53 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (2)
348,50 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (2)
335,21 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: упаковка (2)
351,77 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Всього: упаковка (2)
347,98
Економія: -34,92 грн
313,06 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Тарасівська, 3
Всього: упаковка (3)
351,60 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 38
Всього: упаковка (1)
336,25 грн