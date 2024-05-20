Аритміл розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 3 мл у касеті у пачці, №5 - Запоріжжя (64116) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 36 аптеках
Подорожник
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Запоріжжя, просп. Соборний, 156
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Запоріжжя, вул. Українська, 42
Аптека низьких цін
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Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
1 соціальна аптека
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Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Аптека низьких цін
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Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Аптека низьких цін
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Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
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Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
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Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 56-А
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Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 14
Аптека копійка
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Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
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Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
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Запоріжжя, просп. Соборний, 51
Аптека шар@
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Запоріжжя, просп. Соборний, 171-А
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 42
Аптека копійка
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Запоріжжя, вул. Космічна, 98
Народна аптека
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Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Аптека низьких цін
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Всього: розчин для ін'єкцій (3)
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Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 21 хв
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
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Запоріжжя, вул. Парамонова, 4