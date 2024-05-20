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Аритміл розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 3 мл у касеті у пачці, №5 - Запоріжжя (64116) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 36 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
76,36
Економія: -14,13 грн
62,23 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: упаковка (1)
61,25 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (1), ампула (1)
73,68
Економія: -9,14 грн
64,54 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Всього: упаковка (1), ампула (4)
70,20
Економія: -7,30 грн
62,90 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (1)
74,85
Економія: -12,35 грн
62,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
74,04
Економія: -4,59 грн
69,45 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (1)
70,14
Економія: -4,50 грн
65,64 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
Всього: упаковка (1), ампула (1)
70,29
Економія: -7,25 грн
63,04 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 56-А
Всього: упаковка (1), ампула (2)
74,96
Економія: -5,51 грн
69,45 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 14
Всього: упаковка (1)
61,15 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
Всього: упаковка (1)
65,83
Економія: -2,85 грн
62,98 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
Всього: ампула (1)
63,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 51
Всього: упаковка (2)
73,42
Економія: -10,49 грн
62,93 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 171-А
Всього: упаковка (1)
69,69
Економія: -6,24 грн
63,45 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 42
Всього: упаковка (1)
74,77
Економія: -5,63 грн
69,14 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 98
Всього: упаковка (1)
74,06
Економія: -14,36 грн
59,70 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (1)
76,34
Економія: -13,84 грн
62,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27
Всього: розчин для ін'єкцій (3)
71,67
Економія: -6,59 грн
65,08 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
Всього: упаковка (1)
69,81
Економія: -7,37 грн
62,44 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Запоріжжя, вул. Парамонова, 4
Всього: упаковка (2)
61,15 грн