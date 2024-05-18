Аритміл розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 3 мл у касеті у пачці, №5 - Харків (64116) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 67 аптеках
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
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Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Економна аптека
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Всього: розчин для ін'єкцій (3)
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Харків, пл. Захисників України, 7/8
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Всього: упаковка (1)
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
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Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Аптека низькі ціни №1
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Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 82
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 82
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
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Всього: ампула (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Машинобудівників, 1
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Всього: упаковка (7), ампула (3)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, просп. Незалежності, 13
Аптека
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Всього: упаковка (6)
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Харків, просп. Незалежності, 13
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, просп. Гагаріна, 84
Аптека шар@
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Всього: упаковка (4), ампула (2)
Відчинено Зачиняється за 31 хв
Харків, вул. Данилевського, 6
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Літературна, 5
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
Аптека копійка
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Харків, вул. Космічна, 23
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Всього: упаковка (1), ампула (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 195