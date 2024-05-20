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Аритміл таблетки 200 мг блістер пачка, №50 - Запоріжжя (487863) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 166 аптеках
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (52)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
125,10 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: упаковка (2)
126,01
Економія: -10,01 грн
116,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
Всього: упаковка (1)
121,35 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: таблетки (40)
132,71
Економія: -18,66 грн
114,05 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (52)
Наявність на 2024-05-22 - 14:00
125,10 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: таблетки (40)
116,42 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
133,15
Економія: -15,10 грн
118,05 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (3)
128,35
Економія: -12,35 грн
116,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: блістер (4)
120,20 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (3)
126,01
Економія: -10,01 грн
116,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 148
Всього: упаковка (1)
128,30
Економія: -13,20 грн
115,10 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (1)
128,36
Економія: -10,31 грн
118,05 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
Всього: упаковка (1)
119,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
132,25
Економія: -18,34 грн
113,91 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: блістер (2)
122,55 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: таблетки (40)
118,31 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (52)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
125,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (52)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
125,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (1)
134,08
Економія: -15,92 грн
118,16 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Всього: упаковка (3), блістер (2)
133,10
Економія: -7,20 грн
125,90 грн