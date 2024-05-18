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Аритміл таблетки 200 мг блістер пачка, №50 - Харків (487863) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 365 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 31 хв
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: блістер (3)
129,85 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
115,78 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
125,10 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (1)
130,65 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: упаковка (2)
120,05 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 31 хв
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: блістер (4)
121,65 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
125,10 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: блістер (4)
123,45 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2), блістер (2)
131,10 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
130,90 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 31 хв
Харків, вул. Сумська, 6
Всього: упаковка (1)
133,10
Економія: -18,10 грн
115,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
121,60 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється за 31 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: блістер (1)
133,10
Економія: -7,30 грн
125,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
130,76
Економія: -12,69 грн
118,07 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: упаковка (1)
125,60 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 31 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
118,32 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
125,10 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (2), блістер (2)
125,10 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: упаковка (1)
126,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (2)
120,30 грн