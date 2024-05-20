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Аритміл таблетки 200 мг блістер пачка, №20 - Запоріжжя (23422) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 204 аптеках
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (2)
55,90
Економія: -6,10 грн
49,80 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: упаковка (2)
39,36 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (3)
55,05
Економія: -3,12 грн
51,93 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (3)
56,64
Економія: -6,20 грн
50,44 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (2)
51,66 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (2)
53,26
Економія: -2,84 грн
50,42 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (3)
52,12
Економія: -2,32 грн
49,80 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: упаковка (1)
49,54 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (1)
50,42 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
Всього: упаковка (2)
50,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (3), блістер (1)
56,88
Економія: -6,89 грн
49,99 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
44,38 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (2)
40,53 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (1)
41,98 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (3), блістер (1)
49,75
Економія: -2,87 грн
46,88 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (1)
52,70
Економія: -5,44 грн
47,26 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (1)
52,26
Економія: -2,46 грн
49,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (3)
56,05
Економія: -4,65 грн
51,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (2)
50,67
Економія: -2,37 грн
48,30 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87-В
Всього: упаковка (1)
52,60 грн