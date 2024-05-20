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Азипол таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер, №3 - Одеса (336701) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 23 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (41)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
199,80 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (41)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
199,80 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (41)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
199,80 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (41)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
199,80 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
152,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (41)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
199,80 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (41)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
199,80 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (41)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
199,80 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 36
Всього: упаковка (2)
147,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (41)
Наявність на 2024-05-21 - 15:00
199,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
Всього: упаковка (1)
134,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (41)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
199,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (41)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
199,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (1)
198,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 29
Всього: упаковка (41)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
199,80 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (41)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
199,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
Всього: упаковка (41)
Наявність на 2024-05-21 - 15:00
199,80 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 62
Всього: упаковка (41)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
199,80 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грецька, 45
Всього: упаковка (2)
190,17 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 65
Всього: упаковка (41)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
199,80 грн