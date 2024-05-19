Азипол таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер, №3 - Львів (336701) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 220 аптеках
D.s.
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 23 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Аптека сальве
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (203)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
Пульс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
Аптека бам
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
D.s.
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
D.s.
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
D.s.
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, просп. Свободи, 33
Аптека шар@
Детальніше
Всього: упаковка (203)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (203)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
D.s.
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 23 хв
Львів, вул. Городоцька, 3
Аптека бам
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:15
Львів, вул. Городоцька, 82
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 49
D.s.
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7