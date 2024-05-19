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Арілентал таблетки 15 мг блістер, №28 - Львів (326617) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 73 аптеках
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (85)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
604,20 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (1)
539,82 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (1)
566,81
Економія: -35,09 грн
531,72 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
539,82 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (85)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
604,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (85)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
604,20 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (85)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
604,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (85)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
604,20 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 07 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (2)
566,81
Економія: -35,09 грн
531,72 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
566,81
Економія: -35,09 грн
531,72 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (2)
566,81
Економія: -35,09 грн
531,72 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (3)
566,81
Економія: -35,09 грн
531,72 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
539,82 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: таблетки (21)
566,81
Економія: -35,09 грн
531,72 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (85)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
604,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (85)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
604,20 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Львів, просп. Шевченка Тараса, 16
Всього: блістер (3)
692,40
Економія: -139,50 грн
552,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (2)
566,81
Економія: -35,09 грн
531,72 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 22 хв
Львів, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
681,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (85)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
604,20 грн