Арілентал таблетки 15 мг блістер, №28 - Харків (326617) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 75 аптеках
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (30)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (30)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Перша аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Подорожник
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Всього: таблетки (21)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (30)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
Аптека копійка
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Всього: упаковка (30)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (2), блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1), блістер (3)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1), блістер (3)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Аптека шар@
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Всього: упаковка (30)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (30)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 32 хв
Харків, вул. Данилевського, 6
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (30)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Наявність на 2024-05-21 - 18:00