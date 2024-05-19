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Арілентал таблетки 10 мг блістер, №28 - Львів (326616) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 154 аптеках
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: таблетки (21)
558,88
Економія: -57,73 грн
501,15 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
459,06 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (126)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
513,80 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (1)
454,60 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (1)
482,02
Економія: -29,85 грн
452,17 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: упаковка (1)
490,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
453,79 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (1)
482,02
Економія: -29,85 грн
452,17 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: таблетки (14)
482,02
Економія: -29,85 грн
452,17 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1), блістер (3)
496,31
Економія: -23,77 грн
472,54 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1)
548,26
Економія: -51,79 грн
496,47 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: таблетки (21)
551,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 07 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (3)
482,02
Економія: -29,85 грн
452,17 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (2)
482,02
Економія: -29,85 грн
452,17 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
482,02
Економія: -29,85 грн
452,17 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (5)
482,02
Економія: -29,85 грн
452,17 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
453,79 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
482,00
Економія: -29,83 грн
452,17 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: таблетки (21)
482,02
Економія: -29,85 грн
452,17 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (2)
482,02
Економія: -29,85 грн
452,17 грн