Арілентал таблетки 10 мг блістер, №28 - Харків (326616) Лікарський препарат - ціни
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
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Відчинено Зачиняється о 20:00
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Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1), блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
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Всього: упаковка (2)
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Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
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Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А