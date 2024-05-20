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Амброксолу гідрохлорид таблетки 30 мг блістер тм Arbor Vitae, №20 - Одеса (847206) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Миколаїв, просп. Миру, 2-Г
Всього: упаковка (20)
35,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Єланець, вул. Паркова, 4/1
Всього: упаковка (5)
35,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Криве Озеро, вул. 1-го Травня, 5
Всього: упаковка (3)
35,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Баштанка, вул. Ювілейна, 82-А
Всього: упаковка (22)
35,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Новий Буг, вул. Огієнка Івана, 27
Всього: упаковка (2)
35,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Новий Буг, пров. Лікарняний, 2-А
Всього: упаковка (3)
35,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Новий Буг, вул. Гагаріна Юрія, 11/3
Всього: упаковка (14)
32,55 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Новий Буг, вул. Харчука, 5-А
Всього: упаковка (1)
35,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Кривий Ріг, вул. Філатова Академіка, 10
Всього: упаковка (2)
35,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Христинівка, вул. Українська, 30
Всього: упаковка (9)
35,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Катеринопіль, вул. Соборна, 36
Всього: упаковка (32)
35,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Кривий Ріг, вул. Ухтомського, 5-А
Всього: упаковка (6)
35,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Шпола, вул. Соборна, 43
Всього: упаковка (7)
35,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Шпола, вул. Волонтерська, 4
Всього: упаковка (5)
35,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Кам'янка, вул. Покровська, 31-А
Всього: упаковка (9)
35,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Сміла, вул. Соборна, 89-А/2
Всього: упаковка (5)
35,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Корсунь-Шевченківський, вул. Шевченка Тараса, 27
Всього: упаковка (24)
35,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Тетіїв, вул. Цвіткова, 26-Ц
Всього: упаковка (7)
35,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Тетіїв, вул. Острозького Януша, 4
Всього: упаковка (6)
35,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Червона Слобода, вул. Чигиринський шлях, 44/1
Всього: упаковка (10)
35,00 грн