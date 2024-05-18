Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ КАШЛЮ ТА ЗАСТУДНИХ ЗАХВОРЮВАНЬВІДХАРКУВАЛЬНІ ЗАСОБИ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ КОМБІНОВАНИХ ПРЕПАРАТІВ, ЩО МІСТЯТЬ ПРОТИКАШЛЬОВІ ЗАСОБИМуколітичні засобиАмброксолАмброксолу гідрохлоридЦіни в аптеках

Амброксолу гідрохлорид таблетки 30 мг блістер тм Arbor Vitae, №20 - Харків (847206) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
D.s.
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Конотоп, пл. Миру, 2
Всього: упаковка (8)
35,00 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Конотоп, вул. Хмельницького Богдана, 5-А
Всього: упаковка (9)
35,00 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Конотоп, пл. Ринок, 26
Всього: упаковка (4)
35,00 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Конотоп, просп. Миру, 68
Всього: упаковка (9)
35,00 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Конотоп, вул. Садова, 1
Всього: упаковка (3)
35,00 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Конотоп, вул. Вирівська, 27
Всього: упаковка (4)
35,00 грн
D.s.
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 32 хв
Конотоп, вул. Клубна, 95
Всього: упаковка (5)
35,00 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чорнобай, вул. Центральна, 81
Всього: упаковка (8)
35,00 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Шостка, вул. Некрасова, 16
Всього: упаковка (5)
35,00 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Ухтомського, 5-А
Всього: упаковка (6)
35,00 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Шостка, вул. Свободи, 27
Всього: упаковка (6)
35,00 грн
D.s.
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 32 хв
Червона Слобода, вул. Чигиринський шлях, 44/1
Всього: упаковка (10)
35,00 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Золотоноша, вул. Обухова, 3-П
Всього: упаковка (8)
35,00 грн
D.s.
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, вул. Сінна, 5/1
Всього: упаковка (7)
33,25 грн
D.s.
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, вул. Гоголя, 261/3
Всього: упаковка (2)
35,00 грн
D.s.
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 134
Всього: упаковка (7)
35,00 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено
Кривий Ріг, вул. Філатова Академіка, 10
Всього: упаковка (2)
35,00 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено
Черкаси, вул. Смілянська, 159/2
Всього: упаковка (2)
35,00 грн
D.s.
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 32 хв
Кам'янка, вул. Покровська, 31-А
Всього: упаковка (9)
35,00 грн
D.s.
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Сміла, вул. Соборна, 89-А/2
Всього: упаковка (5)
35,00 грн