Амброксолу гідрохлорид таблетки 30 мг блістер, №20 - Одеса (22281) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 2 аптеках
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Одеса, вул. Левітана, 67/1
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Одеса, вул. Базарна, 19
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Подільськ, просп. Перемоги, 30/47
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Болград, просп. Соборний, 144-А
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Саврань, вул. Суворова, 2-А
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Умань, вул. Тищика, 40
Здорова родина
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Гайсин, вул. 1-го Травня, 69-А
Сімейна
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Гайсин, вул. Соборна, 43
Здорова родина
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Немирів, вул. Шевченка Тараса, 26
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Городище, вул. Миру, 103
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Сміла, вул. Соборна, 91-Б/4
Йод
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Сокиряни, вул. Грушевського, 1-А
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Новодністровськ, м-н Молодіжний, 7
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Новодністровськ, м-н Діброва, 15
Здорова родина
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Черкаси, просп. Перемоги, 16
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Муровані Курилівці, вул. Незалежності, 87
Здорова родина
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Муровані Курилівці, перех. Єдності / Соборна, 1/131
Здорова родина
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Черкаси, вул. Чехова, 101
Здорова родина
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Черкаси, бульв. Шевченка, 345/10
Здорова родина
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Черкаси, вул. Небесної Сотні, 59/2
Здорова родина
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Всього: таблетки (10)
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Жмеринка, вул. Київська, 131-Б