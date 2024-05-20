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ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ КАШЛЮ ТА ЗАСТУДНИХ ЗАХВОРЮВАНЬВІДХАРКУВАЛЬНІ ЗАСОБИ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ КОМБІНОВАНИХ ПРЕПАРАТІВ, ЩО МІСТЯТЬ ПРОТИКАШЛЬОВІ ЗАСОБИМуколітичні засобиАмброксолАмброксолу гідрохлоридЦіни в аптеках

Амброксолу гідрохлорид таблетки 30 мг блістер, №20 - Одеса (22281) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Одеса, вул. Левітана, 67/1
Всього: упаковка (2)
21,20 грн
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Одеса, вул. Базарна, 19
Всього: упаковка (3)
26,00 грн
В інших містах:
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Подільськ, просп. Перемоги, 30/47
Всього: упаковка (3), блістер (1)
21,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Болград, просп. Соборний, 144-А
Всього: упаковка (2)
19,91 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Саврань, вул. Суворова, 2-А
Всього: упаковка (12)
19,93 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Умань, вул. Тищика, 40
Всього: упаковка (3)
19,91 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Гайсин, вул. 1-го Травня, 69-А
Всього: упаковка (1)
22,14
Економія: -0,02 грн
22,12 грн
Сімейна
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Гайсин, вул. Соборна, 43
Всього: упаковка (1)
22,48 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Немирів, вул. Шевченка Тараса, 26
Всього: упаковка (1)
23,02
Економія: -0,07 грн
22,95 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Городище, вул. Миру, 103
Всього: упаковка (1)
22,36
Економія: -0,35 грн
22,01 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Сміла, вул. Соборна, 91-Б/4
Всього: упаковка (2)
22,22 грн
Йод
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Сокиряни, вул. Грушевського, 1-А
Всього: таблетки (10)
22,37 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Новодністровськ, м-н Молодіжний, 7
Всього: упаковка (1)
22,35
Економія: -0,05 грн
22,30 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Новодністровськ, м-н Діброва, 15
Всього: упаковка (1)
22,37 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Черкаси, просп. Перемоги, 16
Всього: упаковка (1)
23,16 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Муровані Курилівці, вул. Незалежності, 87
Всього: упаковка (3)
22,94 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Муровані Курилівці, перех. Єдності / Соборна, 1/131
Всього: упаковка (1)
22,11 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Черкаси, вул. Чехова, 101
Всього: упаковка (1)
23,17 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Черкаси, бульв. Шевченка, 345/10
Всього: таблетки (10)
22,28 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Черкаси, вул. Небесної Сотні, 59/2
Всього: упаковка (2)
22,35 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Жмеринка, вул. Київська, 131-Б
Всього: таблетки (10)
22,35
Економія: -0,19 грн
22,16 грн