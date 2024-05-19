Амброксолу гідрохлорид таблетки 30 мг блістер, №20 - Львів (22281) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 8 аптеках
Аптека сальве
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Аптека бам
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 52 хв
Львів, пл. Липнева, 10
Здорова родина
Детальніше
Всього: таблетки (10)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хімічна, 4
Здорова родина
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 111-А
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: блістер (1)
Відчинено Зачиняється за 52 хв
Львів, вул. Кульпарківська, 172-А
Здорова родина
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 52 хв
Львів, вул. Кульпарківська, 172-А
Аптека бам
Детальніше
Всього: таблетки (10)
Відчинено Зачиняється за 52 хв
Львів, вул. Княгині Ольги, 71-Б
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 52 хв
Львів, просп. Червоної Калини, 103
Здорова родина
Детальніше
Всього: таблетки (10)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Зимна Вода, вул. Гоголя, 1-А
Аптека сальве
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 22 хв
Брюховичі, вул. Львівська, 23-А
Здорова родина
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дубляни, вул. Шевченка Тараса, 22
Здорова родина
Детальніше
Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Рудне, вул. Огієнка Івана, 1
Здорова родина
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Щирець, вул. Княжа, 2
Аптека сальве
Детальніше
Всього: таблетки (10)
Відчинено Зачиняється за 22 хв
Жовква, вул. Львівська, 76-А
Здорова родина
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Городок, вул. Перемишльська, 2
Сімейна аптека
Детальніше
Всього: таблетки (10)
Відчинено Зачиняється за 52 хв
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 16
Здорова родина
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 32
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (7)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Яворів, пл. Ринок, 20/16
Здорова родина
Детальніше
Всього: таблетки (10)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Новий Калинів, пл. Авіації, 1
Здорова родина
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Рогатин, вул. Чорновола В'ячеслава, 9