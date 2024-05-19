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Амброксолу гідрохлорид таблетки 30 мг блістер, №20 - Львів (22281) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (2)
23,01
Економія: -0,14 грн
22,87 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Львів, пл. Липнева, 10
Всього: упаковка (1)
23,20
Економія: -2,87 грн
20,33 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хімічна, 4
Всього: таблетки (10)
23,02
Економія: -0,36 грн
22,66 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 111-А
Всього: упаковка (1)
23,18 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Львів, вул. Кульпарківська, 172-А
Всього: блістер (1)
19,89 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Львів, вул. Кульпарківська, 172-А
Всього: упаковка (2)
22,31 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Львів, вул. Княгині Ольги, 71-Б
Всього: таблетки (10)
22,20
Економія: -1,87 грн
20,33 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Львів, просп. Червоної Калини, 103
Всього: упаковка (2)
19,91 грн
В інших містах:
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Зимна Вода, вул. Гоголя, 1-А
Всього: таблетки (10)
22,37 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється за 22 хв
Брюховичі, вул. Львівська, 23-А
Всього: упаковка (1)
23,18 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дубляни, вул. Шевченка Тараса, 22
Всього: упаковка (1)
23,08 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рудне, вул. Огієнка Івана, 1
Всього: упаковка (4)
22,42
Економія: -0,01 грн
22,41 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Щирець, вул. Княжа, 2
Всього: упаковка (1)
22,26
Економія: -0,14 грн
22,12 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється за 22 хв
Жовква, вул. Львівська, 76-А
Всього: таблетки (10)
18,86 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Городок, вул. Перемишльська, 2
Всього: упаковка (1)
21,90 грн
Сімейна аптека
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 16
Всього: таблетки (10)
23,12 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 32
Всього: упаковка (2)
22,43
Економія: -0,44 грн
21,99 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Яворів, пл. Ринок, 20/16
Всього: упаковка (7)
19,93 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новий Калинів, пл. Авіації, 1
Всього: таблетки (10)
22,39
Економія: -0,39 грн
22,00 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рогатин, вул. Чорновола В'ячеслава, 9
Всього: упаковка (1)
22,20 грн