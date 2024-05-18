Амброксолу гідрохлорид таблетки 30 мг блістер, №20 - Дніпро (Дніпропетровськ) (22281) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 1 аптеці
В інших містах:
Нє болєй
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Шевченка Тараса, 9
Аптека твоєї родини
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Свободи, 62
Подорожник
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Всього: таблетки (10)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Карлівка, вул. Великотирнівська, 4/8-А
Бажаємо здоров'я
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Всього: блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Кагамлика, 64-А
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1), блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Миру, 9
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Первомайський, м-н 4-й, 5
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Валки, вул. Харківська, 11
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Андріївка, вул. Центральна, 4
Бажаємо здоров'я
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Всього: блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Солоницівка, вул. Слобожанська, 14
Аптека твоєї родини
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Золочівська, 27
Подорожник
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, проїзд Стадіонний, 11
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 15:00
Черкаси, вул. Чехова, 101
Здорова родина
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 345/10
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Новопречистенська, 55
Здорова родина
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Небесної Сотні, 59/2
Йод
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Благовісна, 182
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Зачинено
Черкаси, просп. Перемоги, 16
Здорова родина
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Сміла, вул. Соборна, 91-Б/4
Аптека
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Всього: таблетки (10)
Відчинено Зачиняється о 16:00
Черкаси, вул. Дахнівська, 32
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 16:00
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 3