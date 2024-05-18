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Амброксолу гідрохлорид таблетки 30 мг блістер, №20 - Дніпро (Дніпропетровськ) (22281) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Шевченка Тараса, 9
Всього: упаковка (3)
22,93
Економія: -1,13 грн
21,80 грн
В інших містах:
Аптека твоєї родини
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Свободи, 62
Всього: упаковка (3)
19,91 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Карлівка, вул. Великотирнівська, 4/8-А
Всього: таблетки (10)
26,00
Економія: -5,67 грн
20,33 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Кагамлика, 64-А
Всього: блістер (1)
21,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Миру, 9
Всього: упаковка (1), блістер (1)
19,91 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Первомайський, м-н 4-й, 5
Всього: упаковка (2)
19,91 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Валки, вул. Харківська, 11
Всього: упаковка (1)
21,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Андріївка, вул. Центральна, 4
Всього: упаковка (1)
19,91 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Солоницівка, вул. Слобожанська, 14
Всього: блістер (1)
19,91 грн
Аптека твоєї родини
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Золочівська, 27
Всього: упаковка (3)
19,91 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, проїзд Стадіонний, 11
Всього: упаковка (4)
23,00
Економія: -2,67 грн
20,33 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 15:00
Черкаси, вул. Чехова, 101
Всього: упаковка (1)
22,87 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 345/10
Всього: упаковка (2)
22,25
Економія: -0,15 грн
22,10 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Новопречистенська, 55
Всього: упаковка (1)
22,28 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Небесної Сотні, 59/2
Всього: упаковка (2)
22,40
Економія: -0,06 грн
22,34 грн
Йод
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Благовісна, 182
Всього: упаковка (1)
22,97
Економія: -0,40 грн
22,57 грн
Здорова родина
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Зачинено
Черкаси, просп. Перемоги, 16
Всього: упаковка (1)
23,08 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Сміла, вул. Соборна, 91-Б/4
Всього: упаковка (2)
22,22 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Черкаси, вул. Дахнівська, 32
Всього: таблетки (10)
29,52
Економія: -9,19 грн
20,33 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 3
Всього: упаковка (1)
22,94
Економія: -0,16 грн
22,78 грн