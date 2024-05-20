Амлодипін таблетки 10 мг блістер, №30 - Одеса (64114) Лікарський препарат - ціни
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Аптека tas
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Одеса, перех. Катерининська / Троїцька, 50/39
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Херсон, просп. Святих Кирила та Мефодія, 19
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Вилкове, вул. Різдвяна, 16
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (9)
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Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 23
Аптека акс соціальна
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Утконосівка, вул. Миру, 29
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 08 хв
Балта, вул. Любомирська, 191-А
Мiська сiмейна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Болград, вул. Болгарських Ополченців, 36-В