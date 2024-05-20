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Амлодипін таблетки 10 мг блістер, №30 - Одеса (64114) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (8)
15,68 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 129
Всього: упаковка (3)
17,10 грн
Аптека tas
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Одеса, перех. Катерининська / Троїцька, 50/39
Всього: упаковка (2)
16,56 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Одеса, вул. Мальовнича, 24-Г
Всього: упаковка (2)
16,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Одеса, вул. Черняховського, 1
Всього: упаковка (4), блістер (1)
16,56
Економія: -1,45 грн
15,11 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Одеса, вул. Генуезька, 3-Б
Всього: упаковка (1)
14,51 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Одеса, дорога Миколаївська, 168/1
Всього: упаковка (1)
16,14
Економія: -1,91 грн
14,23 грн
Аптека tas
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Одеса, просп. Глушка Академіка, 15
Всього: упаковка (6)
16,28 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114
Всього: упаковка (1)
16,39 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 57
Всього: упаковка (1)
16,70 грн
Любимая аптека
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Одеса, вул. Базарна, 19
Всього: упаковка (3)
25,70 грн
Аптека
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Відчинено Цілодобово
Одеса, вул. Героїв Крут, 54
Всього: упаковка (1)
18,00 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Миколаїв, вул. Соборна, 7
Всього: упаковка (2)
16,43 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 147/4
Всього: упаковка (2)
16,43 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Миколаїв, просп. Миру, 1/1
Всього: упаковка (1)
17,60 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Миколаїв, вул. Космонавтів, 142/3
Всього: упаковка (2)
16,35 грн
Аптека твоєї родини
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Відчинено Зачиняється о 17:30
Херсон, просп. Святих Кирила та Мефодія, 19
Всього: упаковка (14)
15,68 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Вилкове, вул. Різдвяна, 16
Всього: упаковка (3)
15,68 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 23
Всього: упаковка (9)
17,17 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Утконосівка, вул. Миру, 29
Всього: упаковка (4)
18,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Балта, вул. Любомирська, 191-А
Всього: упаковка (1)
13,78 грн
Мiська сiмейна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Болград, вул. Болгарських Ополченців, 36-В
Всього: упаковка (1)
14,42 грн