Амлодипін таблетки 10 мг блістер, №30 - Львів (64114) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 5 аптеках
Здорова родина
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 115
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 53 хв
Львів, просп. Червоної Калини, 105
Аптека 3і
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 173
Аптека 3і
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Всього: упаковка (6)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 57
В інших містах:
Аптека 3і
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Драгана, 1
Здорова родина
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Щирець, вул. Княжа, 2
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Новояворівськ, вул. Бандери Степана, 18
Здорова родина
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Успенська, 48/63
Економна аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Бережани, вул. Руська, 7
Здорова родина
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Войнилів, вул. Шевченка Тараса, 110
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Долина, вул. Грушевського Михайла, 30
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 53 хв
Івано-Франківськ, вул. Федьковича, 7-А
Мiська сiмейна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 23 хв
Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9
Здорова родина
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється за 53 хв
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 24
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 53 хв
Крихівці, вул. Слобідська, 2
Перша аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 53 хв
Володимир, вул. Ковельська, 46
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Сорохтея, 41-А
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 53 хв
Луцьк, просп. Волі, 74
Аптека бам
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 53 хв
Луцьк, просп. Грушевського Президента, 14
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 53 хв
Луцьк, просп. Соборності, 42-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дубно, вул. Сурмичі, 101
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 53 хв
Коломия, вул. Стефаника, 1-А/4
Здорова родина
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Товсте, вул. Українська, 67