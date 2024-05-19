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Амлодипін таблетки 10 мг блістер, №30 - Львів (64114) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 115
Всього: упаковка (2)
14,07
Економія: -0,05 грн
14,02 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Львів, просп. Червоної Калини, 105
Всього: упаковка (1)
15,83
Економія: -1,11 грн
14,72 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 173
Всього: упаковка (1)
18,05 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 57
Всього: упаковка (6)
18,01 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Драгана, 1
Всього: упаковка (1)
15,93 грн
В інших містах:
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Щирець, вул. Княжа, 2
Всього: упаковка (4)
14,64
Економія: -0,03 грн
14,61 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новояворівськ, вул. Бандери Степана, 18
Всього: упаковка (1)
14,68
Економія: -1,34 грн
13,34 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Успенська, 48/63
Всього: упаковка (2)
17,24
Економія: -0,12 грн
17,12 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бережани, вул. Руська, 7
Всього: упаковка (2)
16,55 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Войнилів, вул. Шевченка Тараса, 110
Всього: упаковка (2)
17,35 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Долина, вул. Грушевського Михайла, 30
Всього: упаковка (1)
17,10
Економія: -1,14 грн
15,96 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Івано-Франківськ, вул. Федьковича, 7-А
Всього: упаковка (1)
15,82
Економія: -0,16 грн
15,66 грн
Мiська сiмейна аптека
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9
Всього: упаковка (1)
16,35 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 24
Всього: упаковка (4)
15,09 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Крихівці, вул. Слобідська, 2
Всього: упаковка (1)
13,93 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Володимир, вул. Ковельська, 46
Всього: упаковка (2)
17,15 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Сорохтея, 41-А
Всього: упаковка (1)
17,31 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Луцьк, просп. Волі, 74
Всього: упаковка (1)
15,96 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Луцьк, просп. Грушевського Президента, 14
Всього: упаковка (2)
18,03
Економія: -2,07 грн
15,96 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Луцьк, просп. Соборності, 42-А
Всього: упаковка (1)
15,96 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дубно, вул. Сурмичі, 101
Всього: упаковка (3)
16,53 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Коломия, вул. Стефаника, 1-А/4
Всього: упаковка (2)
16,70 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Товсте, вул. Українська, 67
Всього: упаковка (4)
17,45 грн