Амлодипін таблетки 10 мг блістер, №30 - Київ (64114) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 56 аптеках
Аптека 9-1-1
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Київ, вул. Хрещатик, 22
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (8)
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Київ, вул. Хрещатик, 13
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Мед-сервіс
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Всього: таблетки (20)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мазепи Івана, 9-Е
Віталюкс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Свк фарм
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Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
Мед-сервіс
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Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Мед-сервіс
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Київ, дорога Набережно-Рибальська, 3
Мед-сервіс
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Київ, бульв. Лесі Українки, 34
Аптека гормональних препаратів
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Київ, вул. Липківського Василя, 25
Аптека гормональних препаратів
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 16
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (9)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
Аптекар
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Київ, вул. Антоновича, 170/172
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, наб. Русанівська, 12
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 50/2
Аптека нц
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Йорданська, 20
Аптека гормональних препаратів
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ернста Федора, 16
Аптекар
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Вершигори Петра, 1
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Васильківська, 6