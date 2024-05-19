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Амлодипін таблетки 10 мг блістер, №30 - Київ (64114) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 56 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (7)
17,43 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (8)
17,73 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (4)
18,39 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мазепи Івана, 9-Е
Всього: таблетки (20)
13,81 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (2)
16,35 грн
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
Всього: упаковка (9)
16,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Всього: упаковка (2)
15,10 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, дорога Набережно-Рибальська, 3
Всього: упаковка (1)
17,80 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 34
Всього: упаковка (1)
17,17 грн
Аптека гормональних препаратів
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
Всього: упаковка (5)
17,24 грн
Аптека гормональних препаратів
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 16
Всього: упаковка (1)
17,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Всього: упаковка (9)
15,68 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
Всього: упаковка (2)
16,39 грн
Аптекар
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Київ, вул. Антоновича, 170/172
Всього: упаковка (2)
16,43 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, наб. Русанівська, 12
Всього: упаковка (3)
15,10 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 50/2
Всього: упаковка (2)
16,42 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Йорданська, 20
Всього: упаковка (3)
18,05
Економія: -0,63 грн
17,42 грн
Аптека гормональних препаратів
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ернста Федора, 16
Всього: упаковка (2)
17,70 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Вершигори Петра, 1
Всього: упаковка (2)
16,35 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Васильківська, 6
Всього: упаковка (1)
15,61 грн