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Амлодипін таблетки 10 мг блістер, №30 - Харків (64114) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Перемоги, 50-Е
Всього: упаковка (3)
16,35 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256-А
Всього: упаковка (5)
17,12 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Харків, бульв. Грицевця Сергія, 1-А
Всього: упаковка (5)
17,45 грн
Астарта
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Байрона, 9
Всього: упаковка (1)
17,50 грн
Класна аптека
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Харків, вул. Грицевця Сергія, 29
Всього: упаковка (3)
18,50 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Красноград, вул. Полтавська, 91
Всього: упаковка (3)
16,42 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 29
Всього: таблетки (10)
15,91
Економія: -2,41 грн
13,50 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 37
Всього: упаковка (3)
16,35 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Соборності, 76
Всього: упаковка (4)
15,61 грн
Аптеки україни
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Полтава, вул. Гончара Олеся, 27-А
Всього: упаковка (6)
27,77 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Європейська, 104
Всього: упаковка (3)
16,35 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Мазепи Івана, 3
Всього: упаковка (4)
16,42 грн
Мед-сервіс
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Зіньків, вул. Воздвиженська, 67-А
Всього: упаковка (1)
15,65 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Суми, вул. Харківська, 38
Всього: упаковка (5)
16,55 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Петропавлівська, 60
Всього: упаковка (3)
16,39 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Суми, вул. Ярослава Мудрого, 50
Всього: упаковка (4)
15,68 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Британська, 41
Всього: упаковка (3)
16,64 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Суми, вул. Лесі Українки, 6
Всього: упаковка (10)
16,62 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернівка, вул. Пушкіна, 2
Всього: упаковка (3)
16,53 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Павлоград, вул. Шевченка, 67
Всього: упаковка (2)
13,27 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Павлоград, просп. Шахтобудівників, 1/1-А
Всього: упаковка (3)
16,35 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Павлоград, вул. Полтавська, 129/5
Всього: упаковка (1)
15,07 грн