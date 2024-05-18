Амлодипін таблетки 10 мг блістер, №30 - Харків (64114) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 5 аптеках
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Перемоги, 50-Е
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється за 33 хв
Харків, бульв. Грицевця Сергія, 1-А
Астарта
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Байрона, 9
В інших містах:
Класна аптека
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Харків, вул. Грицевця Сергія, 29
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Красноград, вул. Полтавська, 91
Аптека низьких цін
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Всього: таблетки (10)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 29
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 37
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Соборності, 76
Аптеки україни
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Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється за 33 хв
Полтава, вул. Гончара Олеся, 27-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Європейська, 104
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Мазепи Івана, 3
Мед-сервіс
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Зіньків, вул. Воздвиженська, 67-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Суми, вул. Харківська, 38
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Петропавлівська, 60
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Суми, вул. Ярослава Мудрого, 50
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Британська, 41
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (10)
Відчинено Зачиняється за 33 хв
Суми, вул. Лесі Українки, 6
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернівка, вул. Пушкіна, 2
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Павлоград, вул. Шевченка, 67
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Павлоград, просп. Шахтобудівників, 1/1-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 33 хв
Павлоград, вул. Полтавська, 129/5