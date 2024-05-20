Амлодипін таблетки 5 мг блістер, №30 - Одеса (64112) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 11 аптеках
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Одеса, вул. Ніжинська, 25
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Одеса, вул. Грецька, 45
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Одеса, перех. Катерининська / Троїцька, 50/39
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Одеса, вул. Мальовнича, 24-Г
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Одеса, вул. Петрова Генерала, 61
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Одеса, вул. Космонавтів, 38-А
Аптека низьких цін
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Всього: таблетки (10)
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Одеса, просп. Глушка Академіка, 22
Аптека tas
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Одеса, просп. Глушка Академіка, 15
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Одеса, вул. Вільямса Академіка, 93/1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Цілодобово
Одеса, вул. Героїв Крут, 54
В інших містах:
Гала аптека
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Одеса, вул. Заболотного Академіка, 2
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
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Лиманка, ж/м Радужний, 1-А
Аптека бам
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Всього: таблетки (10)
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Білгород-Дністровський, перех. Єврейська / Миколаївська, 23/40
Мед-сервіс
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Миколаїв, просп. Центральний, 23/5
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (4)
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Миколаїв, просп. Центральний, 147/4
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (4)
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Миколаїв, просп. Миру, 1/1
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вознесенськ, вул. Челюскінців, 17
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
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Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 23
Подорожник
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Подільськ, вул. Соборна, 103
Мед-сервіс
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Первомайськ, вул. Корабельна, 17-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (5)
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Балта, вул. Любомирська, 191-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 08 хв
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35