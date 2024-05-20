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Амлодипін таблетки 5 мг блістер, №30 - Одеса (64112) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (5)
9,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Одеса, вул. Грецька, 45
Всього: упаковка (1)
12,25 грн
Аптека tas
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Одеса, перех. Катерининська / Троїцька, 50/39
Всього: упаковка (11)
9,34 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Одеса, вул. Мальовнича, 24-Г
Всього: упаковка (2)
7,45 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Одеса, вул. Петрова Генерала, 61
Всього: упаковка (2)
8,82 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Одеса, вул. Космонавтів, 38-А
Всього: упаковка (5)
8,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Одеса, просп. Глушка Академіка, 22
Всього: таблетки (10)
7,31
Економія: -0,41 грн
6,90 грн
Аптека tas
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Одеса, просп. Глушка Академіка, 15
Всього: упаковка (6)
9,35 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Одеса, вул. Вільямса Академіка, 93/1
Всього: упаковка (1)
13,30 грн
Аптека
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Відчинено Цілодобово
Одеса, вул. Героїв Крут, 54
Всього: упаковка (2)
10,10 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 2
Всього: упаковка (1)
7,50 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Лиманка, ж/м Радужний, 1-А
Всього: упаковка (1)
7,35
Економія: -0,45 грн
6,90 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Білгород-Дністровський, перех. Єврейська / Миколаївська, 23/40
Всього: таблетки (10)
12,25 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 23/5
Всього: упаковка (1)
12,31 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 147/4
Всього: упаковка (4)
9,54 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Миколаїв, просп. Миру, 1/1
Всього: упаковка (4)
13,20 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вознесенськ, вул. Челюскінців, 17
Всього: упаковка (1)
7,38 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 23
Всього: упаковка (1)
8,46 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Подільськ, вул. Соборна, 103
Всього: упаковка (1)
12,25 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Первомайськ, вул. Корабельна, 17-А
Всього: упаковка (3)
9,35 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Балта, вул. Любомирська, 191-А
Всього: упаковка (5)
9,34 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
Всього: упаковка (1)
6,96 грн