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Амлодипін таблетки 5 мг блістер, №30 - Львів (64112) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Львів, пл. Липнева, 10
Всього: упаковка (1)
12,25 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Львів, вул. Франка Івана, 84
Всього: упаковка (1)
8,46
Економія: -0,91 грн
7,55 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Широка, 70-В
Всього: упаковка (6)
8,00
Економія: -0,78 грн
7,22 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Львів, вул. Княгині Ольги, 71-Б
Всього: таблетки (10)
12,25 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Червоної Калини, 109
Всього: упаковка (1)
7,83 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 173
Всього: упаковка (1)
9,45 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Личаківська, 117
Всього: упаковка (4)
10,34 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Драгана, 1
Всього: таблетки (10)
7,74 грн
В інших містах:
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дубляни, вул. Шевченка Тараса, 22
Всього: таблетки (20)
6,96 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рудне, вул. Огієнка Івана, 1
Всього: упаковка (1)
9,77
Економія: -0,06 грн
9,71 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Щирець, вул. Княжа, 2
Всього: упаковка (4)
8,34 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Стрий, вул. Багряного Івана, 4
Всього: упаковка (1)
12,25 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Дрогобич, пл. Ринок, 27
Всього: упаковка (1)
7,96
Економія: -1,10 грн
6,86 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Стрий, вул. Торговиця, 1/10
Всього: упаковка (4)
9,54 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Самбір, вул. Мазепи, 1
Всього: упаковка (1)
7,32
Економія: -0,42 грн
6,90 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Самбір, пл. Ринок, 36
Всього: упаковка (1)
12,25 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Бережани, вул. Бандери Степана, 12
Всього: таблетки (10)
12,25 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Броди, вул. Золота, 1
Всього: таблетки (10)
12,25 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Горохів, вул. Торгова, 4
Всього: упаковка (3)
9,77 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Горохів, вул. Торгова, 1/2-Б
Всього: упаковка (1)
12,25 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Калуш, вул. Хмельницького Богдана, 1/3
Всього: упаковка (5)
12,25 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нововолинськ, просп. Перемоги, 1
Всього: упаковка (1)
12,25 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рожнятів, вул. Стуса Василя, 13
Всього: упаковка (1)
9,66
Економія: -0,01 грн
9,65 грн