Амлодипін таблетки 5 мг блістер, №30 - Львів (64112) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 8 аптеках
Аптека бам
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 53 хв
Львів, пл. Липнева, 10
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 53 хв
Львів, вул. Франка Івана, 84
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (6)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Широка, 70-В
Аптека бам
Детальніше
Всього: таблетки (10)
Відчинено Зачиняється за 53 хв
Львів, вул. Княгині Ольги, 71-Б
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Червоної Калини, 109
Аптека 3і
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 173
Аптека 3і
Детальніше
Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Личаківська, 117
В інших містах:
Аптека 3і
Детальніше
Всього: таблетки (10)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Драгана, 1
Здорова родина
Детальніше
Всього: таблетки (20)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дубляни, вул. Шевченка Тараса, 22
Здорова родина
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Рудне, вул. Огієнка Івана, 1
Здорова родина
Детальніше
Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Щирець, вул. Княжа, 2
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 53 хв
Стрий, вул. Багряного Івана, 4
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 53 хв
Дрогобич, пл. Ринок, 27
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Стрий, вул. Торговиця, 1/10
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Самбір, вул. Мазепи, 1
Аптека бам
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Самбір, пл. Ринок, 36
Аптека бам
Детальніше
Всього: таблетки (10)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Бережани, вул. Бандери Степана, 12
Аптека бам
Детальніше
Всього: таблетки (10)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Броди, вул. Золота, 1
Здорова родина
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Горохів, вул. Торгова, 4
Аптека бам
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Горохів, вул. Торгова, 1/2-Б
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється за 53 хв
Калуш, вул. Хмельницького Богдана, 1/3
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Нововолинськ, просп. Перемоги, 1
Здорова родина
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Рожнятів, вул. Стуса Василя, 13