Амлодипін таблетки 5 мг блістер, №30 - Київ (64112) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 48 аптеках
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Київ, вул. Хрещатик, 22
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Київ, вул. Хрещатик, 13
Аптека 9-1-1
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Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Віталюкс
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Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Мед-сервіс
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Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2-А
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Київ, вул. Велика Васильківська, 81
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Київ, вул. Брюллова, 1-А
Аптека гормональних препаратів
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Мед-сервіс
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Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 20
Мед-сервіс
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Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
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Київ, вул. Йорданська, 17-А
Аптека гормональних препаратів
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Київ, вул. Ернста Федора, 16
Бажаємо здоров'я
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Київ, вул. Героїв Полку Азов, 34
Подорожник
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Київ, просп. Оболонський, 5
Аптекар
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Київ, вул. Вершигори Петра, 1
Бажаємо здоров'я
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Київ, просп. Оболонський, 12
Подорожник
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Київ, вул. Берлінського Максима, 14
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Малишка Андрія, 4/1
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 18
Подорожник
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Київ, просп. Оболонський, 22-В