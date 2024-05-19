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Амлодипін таблетки 5 мг блістер, №30 - Київ (64112) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 48 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
9,54 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (10)
9,96 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
10,32 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (2)
12,31 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2-А
Всього: упаковка (1)
7,95 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 81
Всього: упаковка (1)
10,14
Економія: -0,35 грн
9,79 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Брюллова, 1-А
Всього: упаковка (1)
7,60 грн
Аптека гормональних препаратів
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
Всього: упаковка (2)
12,93 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 20
Всього: упаковка (3)
8,05 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
Всього: упаковка (4)
9,54 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Йорданська, 17-А
Всього: упаковка (1)
8,23 грн
Аптека гормональних препаратів
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ернста Федора, 16
Всього: упаковка (2)
13,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Полку Азов, 34
Всього: упаковка (3)
9,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 5
Всього: упаковка (1)
12,25 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Вершигори Петра, 1
Всього: упаковка (1)
12,31 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 12
Всього: упаковка (3)
8,82 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Берлінського Максима, 14
Всього: упаковка (1)
12,25 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Малишка Андрія, 4/1
Всього: упаковка (1)
12,25 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 18
Всього: упаковка (2)
12,31 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
Всього: упаковка (1)
12,25 грн