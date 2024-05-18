Амлодипін таблетки 5 мг блістер, №30 - Харків (64112) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 8 аптеках
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека оптових цін
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Харків, просп. Байрона, 134/3
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Ювілейний, 74
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Рибалка Маршала, 24/17
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Ювілейний, 89
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Перемоги, 65-Г
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 33 хв
Харків, бульв. Грицевця Сергія, 1-А
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Класна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сердюка Леся, 36
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Мерефа, вул. Дніпровська, 148-А
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 33 хв
Нова Водолага, пров. Кооперативний, 1
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Андріївка, вул. Центральна, 4
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Первомайський, вул. Бугайченко, 23
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Красноград, пл. Базарна, -
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Красноград, вул. Полтавська, 91-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Красноград, вул. Полтавська, 91
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 33 хв
Зачепилівка, вул. Центральна, 42
Економна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Машівка, вул. Незалежності, 123
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 33 хв
Лозова, вул. Благовіщенська, 8
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Близнюки, вул. Свободи, 10
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Небесної Сотні, 61
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Чураївни, 3/2