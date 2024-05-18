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Амлодипін таблетки 5 мг блістер, №30 - Харків (64112) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
10,47 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Байрона, 134/3
Всього: упаковка (1)
10,50 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Ювілейний, 74
Всього: упаковка (1)
9,69 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Рибалка Маршала, 24/17
Всього: упаковка (1)
10,53 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Ювілейний, 89
Всього: упаковка (1)
10,50 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Перемоги, 65-Г
Всього: упаковка (1)
10,73
Економія: -1,29 грн
9,44 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Харків, бульв. Грицевця Сергія, 1-А
Всього: упаковка (1)
9,82 грн
Класна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сердюка Леся, 36
Всього: упаковка (1)
9,00 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Мерефа, вул. Дніпровська, 148-А
Всього: упаковка (1)
9,78 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Нова Водолага, пров. Кооперативний, 1
Всього: упаковка (1)
10,35 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Андріївка, вул. Центральна, 4
Всього: упаковка (1)
8,82 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Первомайський, вул. Бугайченко, 23
Всього: упаковка (1)
7,23 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Красноград, пл. Базарна, -
Всього: упаковка (4)
12,93 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Красноград, вул. Полтавська, 91-А
Всього: упаковка (1)
10,53 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Красноград, вул. Полтавська, 91
Всього: упаковка (4)
12,21 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Зачепилівка, вул. Центральна, 42
Всього: упаковка (1)
7,83 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Машівка, вул. Незалежності, 123
Всього: упаковка (1)
9,35 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Лозова, вул. Благовіщенська, 8
Всього: упаковка (1)
8,83 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Близнюки, вул. Свободи, 10
Всього: упаковка (1)
9,60 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Небесної Сотні, 61
Всього: упаковка (4)
9,36 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
Всього: упаковка (2)
6,96 грн