Амлодипін таблетки 5 мг блістер, №90 - Одеса (462583) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 5 аптеках
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Одеса, вул. Болгарська, 42
Аптека tas
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Одеса, перех. Катерининська / Троїцька, 50/39
Аптека акс соціальна
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Одеса, просп. Небесної Сотні, 10
Аптека акс соціальна
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Одеса, вул. Корольова Академіка, 49
В інших містах:
Мед-сервіс
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Одеса, вул. Корольова Академіка, 114
Мед-сервіс
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Миколаїв, просп. Центральний, 23/5
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Арциз, вул. Щаслива, 45-А
Мед-сервіс
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Миколаїв, вул. Соборна, 7
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Миколаїв, вул. Потьомкінська, 44-А
Мед-сервіс
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Миколаїв, просп. Центральний, 147/4
Мед-сервіс
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Миколаїв, просп. Миру, 1/1
Аптека акс соціальна
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Всього: таблетки (30)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Тарутине, вул. Центральна, 61-З
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 9
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Всього: упаковка (3), блістер (7)
Зачинено Відчиняється за 08 хв
Вилкове, вул. Різдвяна, 16
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
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Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 23
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Кілія, вул. Гагарінська, 84
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Всього: упаковка (2)
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Подільськ, просп. Перемоги, 30/47
Аптека акс соціальна
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Подільськ, просп. Перемоги, 23
Мiська сiмейна аптека
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Подільськ, просп. Перемоги, 11/37
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Подільськ, вул. Соборна, 117/1