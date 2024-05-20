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Амлодипін таблетки 5 мг блістер, №90 - Одеса (462583) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Одеса, вул. Болгарська, 42
Всього: упаковка (1)
22,14 грн
Аптека tas
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Одеса, перех. Катерининська / Троїцька, 50/39
Всього: упаковка (2)
27,74 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Одеса, просп. Небесної Сотні, 10
Всього: упаковка (4)
23,70 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Одеса, вул. Корольова Академіка, 49
Всього: упаковка (2)
25,60 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114
Всього: упаковка (2)
24,85 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 23/5
Всього: упаковка (1)
24,83 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Арциз, вул. Щаслива, 45-А
Всього: упаковка (3)
23,42 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Миколаїв, вул. Соборна, 7
Всього: упаковка (1)
27,72 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Миколаїв, вул. Потьомкінська, 44-А
Всього: упаковка (1)
23,42 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 147/4
Всього: упаковка (2)
24,83 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Миколаїв, просп. Миру, 1/1
Всього: упаковка (1)
26,50 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Тарутине, вул. Центральна, 61-З
Всього: таблетки (30)
23,10 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 9
Всього: упаковка (2)
27,74 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Вилкове, вул. Різдвяна, 16
Всього: упаковка (3), блістер (7)
21,70 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 23
Всього: упаковка (1)
25,73 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Кілія, вул. Гагарінська, 84
Всього: упаковка (2)
22,02 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Подільськ, просп. Перемоги, 30/47
Всього: упаковка (2)
29,00 грн
Аптека акс соціальна
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Подільськ, просп. Перемоги, 23
Всього: упаковка (3)
29,90 грн
Мiська сiмейна аптека
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Подільськ, просп. Перемоги, 11/37
Всього: упаковка (2)
27,22 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Подільськ, вул. Соборна, 117/1
Всього: упаковка (3)
29,90 грн