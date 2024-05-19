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Амлодипін таблетки 5 мг блістер, №90 - Львів (462583) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Колесси, 55/75
Всього: упаковка (1)
23,25 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:30
Івано-Франківськ, вул. Стуса Василя, 13-А
Всього: упаковка (1)
24,83 грн
Мiська сiмейна аптека
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9
Всього: упаковка (2)
24,83 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9
Всього: упаковка (2)
22,45 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дубно, вул. Сурмичі, 101
Всього: упаковка (1)
24,51 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Поляна, вул. Гірська, 16-А
Всього: упаковка (1)
19,03 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Рівне, вул. Магеля Віталія, 11
Всього: упаковка (1)
24,90 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Соборна, 19/21
Всього: упаковка (1)
24,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Костопіль, вул. Грушевського Михайла, 31
Всього: блістер (7)
19,94 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 76
Всього: упаковка (1)
26,00 грн
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмільник, вул. Чорновола В'ячеслава, 50-Б
Всього: упаковка (1)
25,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бердичів, вул. Житомирська, 13-А
Всього: упаковка (1)
28,58 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
Всього: упаковка (1)
23,43 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Житомир, просп. Миру, 8
Всього: упаковка (2)
24,90 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Небесної Сотні, 16
Всього: упаковка (1)
28,58 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Житомир, вул. Кочерги Івана, 6
Всього: упаковка (1)
24,90 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Житомир, вул. Київська, 62
Всього: упаковка (2)
27,34 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Житомир, вул. Сльоти Івана, 60-А
Всього: упаковка (3)
23,42 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Козятин, вул. Грушевського Михайла, 46
Всього: упаковка (1)
24,16 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Біла Церква, шосе Сквирське, 224
Всього: упаковка (1)
24,83 грн