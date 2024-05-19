Амлодипін таблетки 5 мг блістер, №90 - Київ (462583) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 47 аптеках
Аптека 9-1-1
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Київ, вул. Хрещатик, 22
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (5)
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Київ, вул. Хрещатик, 13
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2-А
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Аптека нц
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Київ, вул. Велика Васильківська, 81
Аптека гормональних препаратів
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 20
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
Аптекар
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Київ, вул. Антоновича, 170/172
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, наб. Русанівська, 12
Аптека нц
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 4
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Шамо Ігоря, 19
Аптека нц
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Йорданська, 20
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Залізничне, 57
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Шамо Ігоря, 3
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Теліги Олени, 13/14
Аптекар
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Вершигори Петра, 1