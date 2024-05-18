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Амлодипін таблетки 5 мг блістер, №90 - Харків (462583) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (2)
26,21
Економія: -2,83 грн
23,38 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Отакара Яроша, 21
Всього: упаковка (1)
23,42 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 144
Всього: упаковка (1)
31,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пров. 1-й Лісопарківський, 5
Всього: упаковка (3)
24,95
Економія: -2,70 грн
22,25 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 33
Всього: упаковка (2)
24,14
Економія: -2,02 грн
22,12 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Харків, просп. Ландау Льва, 12
Всього: упаковка (1)
26,94
Економія: -0,94 грн
26,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Ювілейний, 74
Всього: упаковка (5)
26,04
Економія: -4,23 грн
21,81 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Перемоги, 50-Е
Всього: упаковка (3)
24,83 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
Всього: упаковка (1)
30,00 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Перемоги, 65-Г
Всього: упаковка (6)
26,95
Економія: -3,21 грн
23,74 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256-А
Всього: упаковка (1)
28,81 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Харків, бульв. Грицевця Сергія, 1-А
Всього: упаковка (1)
26,07 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чугуїв, бульв. Комарова Космонавта, 3
Всього: упаковка (3)
28,58 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Красноград, вул. Полтавська, 91
Всього: упаковка (3)
28,58 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Охтирка, пл. Успенська, 3
Всього: упаковка (3)
23,42 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Лозова, вул. Благовіщенська, 8
Всього: упаковка (2)
23,43 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 44
Всього: упаковка (2), блістер (3)
23,39
Економія: -1,16 грн
22,23 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 46
Всього: упаковка (7)
23,65
Економія: -1,42 грн
22,23 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 50-А
Всього: упаковка (5)
23,73
Економія: -1,50 грн
22,23 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 37
Всього: упаковка (3)
28,51 грн