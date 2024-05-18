Амлодипін таблетки 5 мг блістер, №90 - Харків (462583) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 12 аптеках
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Мед-сервіс
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Харків, бульв. Грицевця Сергія, 1-А
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Красноград, вул. Полтавська, 91
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Охтирка, пл. Успенська, 3
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Всього: упаковка (2)
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Лозова, вул. Благовіщенська, 8
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Всього: упаковка (2), блістер (3)
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Полтава, вул. Шевченка Тараса, 44
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Всього: упаковка (7)
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Полтава, вул. Шевченка Тараса, 46
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Всього: упаковка (5)
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Полтава, вул. Шевченка Тараса, 50-А
Мед-сервіс
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Полтава, вул. Шевченка Тараса, 37