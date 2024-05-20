Амлодипін таблетки 5 мг блістер, №60 - Одеса (462582) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 6 аптеках
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Одеса, вул. Ніжинська, 25
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Всього: блістер (3)
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Одеса, вул. Болгарська, 42
Аптека tas
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Одеса, перех. Катерининська / Троїцька, 50/39
Аптека tas
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Одеса, перех. Успенська / Рішельєвська, 44/33
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Одеса, вул. Космонавтів, 38-А
В інших містах:
Аптека акс соціальна
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Одеса, вул. Палія Семена, 68
Аптека акс соціальна
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Овідіополь, вул. Шевченка Тараса, 422
Мед-сервіс
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Южне, вул. Хіміків, 27-Г
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Татарбунари, вул. Горького Максима, 19
Мед-сервіс
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Миколаїв, просп. Центральний, 23/5
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Арциз, вул. Щаслива, 45-А
Мед-сервіс
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Миколаїв, просп. Центральний, 147/4
Мед-сервіс
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Миколаїв, просп. Миру, 1/1
Мiська сiмейна аптека
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Подільськ, просп. Перемоги, 11/37
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Подільськ, вул. Каштанова, 76-Е
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 08 хв
Первомайськ, вул. Корабельна, 17-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 08 хв
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 08 хв
Кропивницький, вул. Соборна, 27-Б
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 32
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 7