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Амлодипін таблетки 5 мг блістер, №60 - Одеса (462582) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (6)
14,68 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Одеса, вул. Болгарська, 42
Всього: блістер (3)
14,65 грн
Аптека tas
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Одеса, перех. Катерининська / Троїцька, 50/39
Всього: упаковка (2)
16,91 грн
Аптека tas
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Одеса, перех. Успенська / Рішельєвська, 44/33
Всього: упаковка (2)
19,06 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Одеса, вул. Космонавтів, 38-А
Всього: упаковка (3), блістер (4)
14,69 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Одеса, вул. Палія Семена, 68
Всього: упаковка (1)
17,10 грн
В інших містах:
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Овідіополь, вул. Шевченка Тараса, 422
Всього: упаковка (1)
13,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Южне, вул. Хіміків, 27-Г
Всього: упаковка (1)
20,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Татарбунари, вул. Горького Максима, 19
Всього: упаковка (3)
14,76 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 23/5
Всього: упаковка (2)
16,55 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Арциз, вул. Щаслива, 45-А
Всього: упаковка (2)
14,48 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 147/4
Всього: упаковка (2)
16,55 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Миколаїв, просп. Миру, 1/1
Всього: упаковка (2)
20,90 грн
Мiська сiмейна аптека
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Подільськ, просп. Перемоги, 11/37
Всього: упаковка (2)
15,65 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Подільськ, вул. Каштанова, 76-Е
Всього: упаковка (1)
14,68 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Первомайськ, вул. Корабельна, 17-А
Всього: упаковка (1)
15,53 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
Всього: упаковка (1)
16,55 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Кропивницький, вул. Соборна, 27-Б
Всього: упаковка (2)
19,06 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 32
Всього: упаковка (1)
15,13 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 7
Всього: упаковка (2)
16,55 грн