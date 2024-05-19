Амлодипін таблетки 5 мг блістер, №60 - Львів (462582) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 1 аптеці
В інших містах:
Аптека 3і
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Всього: таблетки (40)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Широка, 96-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Стрий, вул. Торговиця, 1/10
Аптека бам
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Всього: таблетки (50)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Нововолинськ, вул. Винниченка, 6
Мiська сiмейна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 23 хв
Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Поляна, вул. Гірська, 16-А
Авк фарм
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Шевченка, 18
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Нетішин, просп. Незалежності, 9
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Берегове, пл. Кошута, 3
Свк фарм
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється за 53 хв
Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 76
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 53 хв
Чернівці, вул. Скальда Сергея, 31
Авк фарм
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 23 хв
Звягель, вул. Анни Ярославни, 19
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Келецька, 106
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 53 хв
Вінниця, вул. Пирогова, 6
Аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 53 хв
Вінниця, вул. Чорновола В'ячеслава, 29
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 53 хв
Біла Церква, вул. Зенітного полку, 10-А
Аптекар
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 53 хв
Ірпінь, вул. Літературна, 27
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 53 хв
Вишневе, вул. Європейська, 39-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Вишневе, вул. Кузьми Скрябіна, 25
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 53 хв
Вишневе, вул. Освіти, 17
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 53 хв
Гатне, бульв. Приозерний, 6
Аптекар
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 53 хв
Київ, перех. Білецького Академіка / Героїв Севастополя, 1/36