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Амлодипін таблетки 5 мг блістер, №60 - Львів (462582) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Широка, 96-А
Всього: таблетки (40)
16,42 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Стрий, вул. Торговиця, 1/10
Всього: упаковка (2)
16,55 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нововолинськ, вул. Винниченка, 6
Всього: таблетки (50)
18,58 грн
Мiська сiмейна аптека
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9
Всього: упаковка (2)
16,56 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Поляна, вул. Гірська, 16-А
Всього: упаковка (2)
16,55 грн
Авк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Шевченка, 18
Всього: упаковка (2)
16,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нетішин, просп. Незалежності, 9
Всього: упаковка (1)
15,65 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Берегове, пл. Кошута, 3
Всього: упаковка (1)
18,58 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 76
Всього: упаковка (5)
16,50 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Чернівці, вул. Скальда Сергея, 31
Всього: упаковка (1)
17,42
Економія: -1,35 грн
16,07 грн
Авк фарм
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Звягель, вул. Анни Ярославни, 19
Всього: упаковка (2)
15,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Келецька, 106
Всього: упаковка (2)
19,05 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Вінниця, вул. Пирогова, 6
Всього: упаковка (1)
18,85
Економія: -2,92 грн
15,93 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Вінниця, вул. Чорновола В'ячеслава, 29
Всього: упаковка (2)
16,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Біла Церква, вул. Зенітного полку, 10-А
Всього: упаковка (2)
16,55 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Ірпінь, вул. Літературна, 27
Всього: упаковка (1)
19,63 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Вишневе, вул. Європейська, 39-А
Всього: упаковка (1)
15,97
Економія: -1,42 грн
14,55 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Вишневе, вул. Кузьми Скрябіна, 25
Всього: упаковка (2)
16,55 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Вишневе, вул. Освіти, 17
Всього: упаковка (1)
14,47 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Гатне, бульв. Приозерний, 6
Всього: упаковка (1)
16,40 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Київ, перех. Білецького Академіка / Героїв Севастополя, 1/36
Всього: упаковка (2)
16,55 грн