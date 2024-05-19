Амлодипін таблетки 5 мг блістер, №60 - Київ (462582) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 24 аптеках
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, дорога Набережно-Рибальська, 3
Аптека гормональних препаратів
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
Аптекар
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Київ, вул. Антоновича, 170/172
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Науки, 4
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 4
Аптека нц
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Всього: упаковка (1)
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Київ, вул. Йорданська, 20
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Воскресенська, 12-В
Аптекар
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Вершигори Петра, 1
Бажаємо здоров'я
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Всього: блістер (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ушинського, 23
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Васильківська, 34
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Максимовича Михайла, 24-А
Аптекар
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Білецького Академіка / Героїв Севастополя, 1/36
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Практична, 2
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лісовий, 25
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Луценка Дмитра, 6
Фармація
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, шосе Харківське, 144-В