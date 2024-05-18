Амлодипін таблетки 5 мг блістер, №60 - Харків (462582) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 6 аптеках
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Старицького, 16
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 190/1
Аптека шар@
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Всього: таблетки (10)
Відчинено Зачиняється за 33 хв
Харків, просп. Байрона, 183
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 33 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 256-Б
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Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 33 хв
Харків, бульв. Грицевця Сергія, 1-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Чугуїв, вул. Торгова, 1
Економ аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Чугуїв, вул. Давній вал, 32
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Красноград, вул. Полтавська, 91
Економна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Машівка, вул. Незалежності, 123
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 33 хв
Лозова, вул. Благовіщенська, 8
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 37
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Соборності, 76
Бажаємо здоров'я
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Всього: блістер (5)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Європейська, 147
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Європейська, 104
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Суми, вул. Харківська, 38
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Суми, вул. Петропавлівська, 74
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 33 хв
Суми, вул. Лесі Українки, 6
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернівка, вул. Пушкіна, 2
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Павлоград, вул. Шевченка, 67