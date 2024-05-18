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Амлодипін таблетки 5 мг блістер, №60 - Харків (462582) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Старицького, 16
Всього: упаковка (2)
18,66
Економія: -3,01 грн
15,65 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 190/1
Всього: упаковка (1)
19,03
Економія: -2,82 грн
16,21 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Харків, просп. Байрона, 183
Всього: таблетки (10)
16,00
Економія: -0,51 грн
15,49 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
Всього: упаковка (1)
17,92
Економія: -1,61 грн
16,31 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 256-Б
Всього: упаковка (1)
17,90 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Харків, бульв. Грицевця Сергія, 1-А
Всього: упаковка (1)
17,38 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чугуїв, вул. Торгова, 1
Всього: упаковка (1)
17,62
Економія: -1,37 грн
16,25 грн
Економ аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чугуїв, вул. Давній вал, 32
Всього: упаковка (1)
16,90 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Красноград, вул. Полтавська, 91
Всього: упаковка (2)
16,91 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Машівка, вул. Незалежності, 123
Всього: упаковка (1)
16,56 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Лозова, вул. Благовіщенська, 8
Всього: упаковка (1)
14,76 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 37
Всього: упаковка (1)
16,55 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Соборності, 76
Всього: упаковка (1)
14,68 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Європейська, 147
Всього: блістер (5)
14,47 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Європейська, 104
Всього: упаковка (2)
16,27 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Суми, вул. Харківська, 38
Всього: упаковка (2)
16,55 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Суми, вул. Петропавлівська, 74
Всього: упаковка (1)
16,60 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Суми, вул. Лесі Українки, 6
Всього: упаковка (2)
16,91 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернівка, вул. Пушкіна, 2
Всього: упаковка (2)
16,55 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Павлоград, вул. Шевченка, 67
Всього: упаковка (1)
16,55 грн