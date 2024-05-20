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Амлодипін таблетки 10 мг блістер, №90 - Одеса (462580) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: таблетки (20)
51,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Одеса, вул. Болгарська, 42
Всього: упаковка (1)
50,00 грн
Аптека tas
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Одеса, перех. Катерининська / Троїцька, 50/39
Всього: упаковка (2)
49,25 грн
Аптека tas
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Одеса, перех. Успенська / Рішельєвська, 44/33
Всього: упаковка (2)
49,25 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Одеса, просп. Небесної Сотні, 10
Всього: упаковка (1)
51,30 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Одеса, вул. Корольова Академіка, 49
Всього: упаковка (1)
51,30 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Одеса, бульв. Десантний, 1
Всього: упаковка (1)
53,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Одеса, вул. Кримська, 71
Всього: блістер (8)
49,70 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Чорноморськ, вул. Данченка, 7/64-Н
Всього: упаковка (1)
48,60 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Южне, вул. Хіміків, 27-Г
Всього: упаковка (2)
54,10 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 23/5
Всього: упаковка (2)
49,03 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Арциз, вул. Щаслива, 45-А
Всього: упаковка (1), блістер (6)
50,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Миколаїв, вул. Соборна, 7
Всього: упаковка (1)
49,51 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Миколаїв, вул. Потьомкінська, 44-А
Всього: упаковка (2)
46,88 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 147/4
Всього: упаковка (2)
49,03 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Миколаїв, просп. Богоявленський, 41
Всього: упаковка (2)
49,03 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Миколаїв, просп. Миру, 1/1
Всього: упаковка (1)
53,40 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Миколаїв, вул. Троїцька, 238-Г
Всього: упаковка (1)
44,58 грн
Аптека твоєї родини
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Херсон, вул. Університетська, 161
Всього: упаковка (1)
50,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 23
Всього: упаковка (1)
51,71 грн