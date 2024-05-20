Амлодипін таблетки 10 мг блістер, №90 - Одеса (462580) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 8 аптеках
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Всього: таблетки (20)
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Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
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Всього: упаковка (1)
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Одеса, вул. Болгарська, 42
Аптека tas
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Всього: упаковка (2)
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Одеса, перех. Катерининська / Троїцька, 50/39
Аптека tas
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Всього: упаковка (2)
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Одеса, перех. Успенська / Рішельєвська, 44/33
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
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Одеса, просп. Небесної Сотні, 10
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Всього: упаковка (1)
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Одеса, вул. Корольова Академіка, 49
Мед-сервіс
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Одеса, бульв. Десантний, 1
В інших містах:
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Всього: блістер (8)
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Одеса, вул. Кримська, 71
Мед-сервіс
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Чорноморськ, вул. Данченка, 7/64-Н
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
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Южне, вул. Хіміків, 27-Г
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
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Миколаїв, просп. Центральний, 23/5
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Всього: упаковка (1), блістер (6)
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Арциз, вул. Щаслива, 45-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
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Миколаїв, вул. Соборна, 7
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Всього: упаковка (2)
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Миколаїв, вул. Потьомкінська, 44-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 08 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 147/4
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 08 хв
Миколаїв, просп. Богоявленський, 41
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 08 хв
Миколаїв, просп. Миру, 1/1
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Миколаїв, вул. Троїцька, 238-Г
Аптека твоєї родини
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 17:00
Херсон, вул. Університетська, 161
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 08 хв
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 23