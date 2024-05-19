Амлодипін таблетки 10 мг блістер, №90 - Львів (462580) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 3 аптеках
Аптека 3і
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 58
Аптека 3і
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 173
В інших містах:
Аптека 3і
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Величковського, 38
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Стрий, вул. Торговиця, 1/10
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Івано-Франківськ, вул. Тролейбусна, 1
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 53 хв
Івано-Франківськ, вул. Бельведерська, 35
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 53 хв
Івано-Франківськ, вул. Тичини Павла, 1
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:30
Івано-Франківськ, вул. Стуса Василя, 13-А
Мiська сiмейна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 23 хв
Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 53 хв
Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 53 хв
Крихівці, вул. Слобідська, 2
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Угорники, вул. Героїв Миколаєва, 78-А
Мед-сервіс
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Всього: таблетки (50)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дубно, вул. Сурмичі, 101
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Поляна, вул. Гірська, 16-А
Аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:30
Токи, вул. Шевченка Тараса, 46
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Ковель, вул. Незалежності, 108
Соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 53 хв
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 53 хв
Рівне, вул. Кулика і Гудачека, 32
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 53 хв
Рівне, вул. Магеля Віталія, 11
Авк фарм
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Шевченка, 18
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 53 хв
Рівне, вул. Богоявленська, 30
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Волошина Августина, 12/16
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Костопіль, вул. Грушевського Михайла, 27/3