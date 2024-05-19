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Амлодипін таблетки 10 мг блістер, №90 - Львів (462580) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 58
Всього: упаковка (2)
54,15 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 173
Всього: упаковка (1)
54,15 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Величковського, 38
Всього: упаковка (1)
47,37 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Стрий, вул. Торговиця, 1/10
Всього: упаковка (1)
49,51 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Івано-Франківськ, вул. Тролейбусна, 1
Всього: упаковка (1)
44,90 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Івано-Франківськ, вул. Бельведерська, 35
Всього: упаковка (1)
48,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Івано-Франківськ, вул. Тичини Павла, 1
Всього: упаковка (1)
47,09 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:30
Івано-Франківськ, вул. Стуса Василя, 13-А
Всього: упаковка (1)
49,25 грн
Мiська сiмейна аптека
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9
Всього: упаковка (2)
49,25 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9
Всього: упаковка (1)
49,03 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Крихівці, вул. Слобідська, 2
Всього: упаковка (1)
48,92 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Угорники, вул. Героїв Миколаєва, 78-А
Всього: упаковка (1)
53,40 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дубно, вул. Сурмичі, 101
Всього: таблетки (50)
43,69 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Поляна, вул. Гірська, 16-А
Всього: упаковка (2)
49,90 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:30
Токи, вул. Шевченка Тараса, 46
Всього: упаковка (2)
52,60 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ковель, вул. Незалежності, 108
Всього: упаковка (2)
49,90 грн
Соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
Всього: упаковка (1)
53,90 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Рівне, вул. Кулика і Гудачека, 32
Всього: упаковка (2)
48,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Рівне, вул. Магеля Віталія, 11
Всього: упаковка (1)
50,00 грн
Авк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Шевченка, 18
Всього: упаковка (1)
52,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Рівне, вул. Богоявленська, 30
Всього: упаковка (1)
46,49 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Волошина Августина, 12/16
Всього: упаковка (2)
51,99 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Костопіль, вул. Грушевського Михайла, 27/3
Всього: упаковка (1)
49,50 грн