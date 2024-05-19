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Амлодипін таблетки 10 мг блістер, №90 - Київ (462580) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 59 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
53,46 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (5)
52,92 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
53,19 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 22
Всього: упаковка (2)
46,47 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2-А
Всього: упаковка (1)
46,03 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (1)
49,25 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Всього: упаковка (3)
48,70 грн
Аптека гормональних препаратів
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
Всього: упаковка (1)
51,71 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Всього: упаковка (1)
47,08 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
Всього: упаковка (2)
49,03 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пров. Політехнічний, 1/3
Всього: упаковка (1)
53,39
Економія: -4,96 грн
48,43 грн
Аптекар
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Київ, вул. Антоновича, 170/172
Всього: упаковка (2)
49,25 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Німанська, 6
Всього: упаковка (1)
49,25 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, наб. Русанівська, 12
Всього: упаковка (1)
48,70 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 4
Всього: упаковка (1)
54,15
Економія: -1,88 грн
52,27 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 50/2
Всього: упаковка (2)
49,25 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Залізничне, 57
Всього: упаковка (1)
44,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Шамо Ігоря, 3
Всього: упаковка (2)
50,00 грн
Аптека гормональних препаратів
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ернста Федора, 16
Всього: упаковка (1)
54,10 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Вершигори Петра, 1
Всього: упаковка (2)
49,03 грн