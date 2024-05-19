Амлодипін таблетки 10 мг блістер, №90 - Київ (462580) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 59 аптеках
Аптека 9-1-1
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Київ, вул. Хрещатик, 22
Аптека 9-1-1
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Київ, вул. Хрещатик, 13
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 22
Мед-сервіс
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Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2-А
Мед-сервіс
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Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Мед-сервіс
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Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Аптека гормональних препаратів
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Київ, вул. Липківського Василя, 25
Бажаємо здоров'я
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Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пров. Політехнічний, 1/3
Аптекар
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Київ, вул. Антоновича, 170/172
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Німанська, 6
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, наб. Русанівська, 12
Аптека нц
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 4
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 50/2
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Залізничне, 57
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Шамо Ігоря, 3
Аптека гормональних препаратів
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ернста Федора, 16
Аптекар
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Вершигори Петра, 1