Амлодипін таблетки 10 мг блістер, №90 - Харків (462580) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 12 аптеках
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Харків, просп. Ландау Льва, 12
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Харків, вул. Героїв Праці, 17
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Харків, просп. Ювілейний, 94-А
Мед-сервіс
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Харків, просп. Перемоги, 73-В
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Харків, просп. Героїв Харкова, 256-А
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Всього: таблетки (80)
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Харків, просп. Олександрівський, 81
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Харків, бульв. Грицевця Сергія, 1-А
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Харків, вул. Танкопія, 23
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Харків, просп. Людвіга Свободи, 43
Класна аптека
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Харків, вул. Сердюка Леся, 36
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Економ аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Чугуїв, вул. Давній вал, 32
Бажаємо здоров'я
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Андріївка, вул. Центральна, 4
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Красноград, пл. Базарна, -
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Красноград, вул. Полтавська, 91
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Охтирка, пл. Успенська, 3
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, просп. Миру, 30-А
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Небесної Сотні, 61
Мед-сервіс
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Полтава, вул. Шевченка Тараса, 37
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Соборності, 76
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Зіньківська, 4-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Європейська, 104
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Мазепи Івана, 3