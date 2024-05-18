Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУАНТАГОНІСТИ КАЛЬЦІЮСЕЛЕКТИВНІ АНТАГОНІСТИ КАЛЬЦІЮ З ПЕРЕВАЖНОЮ ДІЄЮ НА СУДИНИПохідні дигідропіридинуАмлодипінАмлодипінЦіни в аптеках

Амлодипін таблетки 10 мг блістер, №90 - Харків (462580) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках
Аптека24
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 144
Всього: упаковка (1)
54,10 грн
Аптека нц
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 33 хв
Харків, просп. Ландау Льва, 12
Всього: упаковка (3)
54,15
Економія: -1,88 грн
52,27 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Героїв Праці, 17
Всього: упаковка (2)
49,90 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 33 хв
Харків, просп. Ювілейний, 94-А
Всього: упаковка (1)
49,92 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Перемоги, 73-В
Всього: упаковка (1)
49,03 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256-А
Всього: упаковка (2)
51,40 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Олександрівський, 81
Всього: таблетки (80)
55,43
Економія: -8,63 грн
46,80 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 33 хв
Харків, бульв. Грицевця Сергія, 1-А
Всього: упаковка (2)
52,42 грн
Аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 33 хв
Харків, вул. Танкопія, 23
Всього: упаковка (2)
56,00 грн
Класна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 43
Всього: упаковка (1)
55,50 грн
Класна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сердюка Леся, 36
Всього: упаковка (1)
55,50 грн
Аптека твого міста
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Всього: упаковка (1)
55,50 грн
В інших містах:
Економ аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Чугуїв, вул. Давній вал, 32
Всього: упаковка (2)
49,90 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Андріївка, вул. Центральна, 4
Всього: упаковка (1)
46,87 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Красноград, пл. Базарна, -
Всього: упаковка (1)
48,00 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Красноград, вул. Полтавська, 91
Всього: упаковка (2)
45,44 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Охтирка, пл. Успенська, 3
Всього: упаковка (3)
47,09 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, просп. Миру, 30-А
Всього: упаковка (2)
51,71 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Небесної Сотні, 61
Всього: упаковка (1)
49,35 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 37
Всього: упаковка (2)
49,03 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Соборності, 76
Всього: упаковка (2)
50,00 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Зіньківська, 4-А
Всього: упаковка (1)
49,03 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Європейська, 104
Всього: упаковка (2)
49,25 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Мазепи Івана, 3
Всього: упаковка (1)
49,25 грн