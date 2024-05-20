Амлодипін таблетки 10 мг блістер, №60 - Одеса (462579) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 6 аптеках
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Одеса, вул. Болгарська, 42
Аптека tas
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Одеса, перех. Катерининська / Троїцька, 50/39
Аптека акс соціальна
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Одеса, вул. Корольова Академіка, 49
Мед-сервіс
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Одеса, вул. Корольова Академіка, 114
Аптека акс соціальна
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Одеса, вул. Марсельська, 56
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Мед-сервіс
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Одеса, бульв. Десантний, 1
Мед-сервіс
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Чорноморськ, вул. Данченка, 7/64-Н
Аптека акс соціальна
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Сарата, вул. Крістіана Вернера, 96
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Всього: блістер (5)
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Татарбунари, вул. Горького Максима, 19
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Миколаїв, просп. Центральний, 23/5
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Миколаїв, вул. Соборна, 7
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Миколаїв, вул. Потьомкінська, 44-А
Мед-сервіс
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Миколаїв, просп. Центральний, 147/4
Мед-сервіс
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Миколаїв, просп. Миру, 1/1
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
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Миколаїв, вул. Космонавтів, 142/3
Аптека акс соціальна
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Всього: таблетки (10)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Тарутине, вул. Центральна, 61-З
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 08 хв
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 23
Мiська сiмейна аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 08 хв
Подільськ, просп. Перемоги, 11/37
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 08 хв
Первомайськ, вул. Корабельна, 17-А
Мiська сiмейна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Болград, вул. Болгарських Ополченців, 36-В