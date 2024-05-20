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Амлодипін таблетки 10 мг блістер, №60 - Одеса (462579) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Одеса, вул. Болгарська, 42
Всього: упаковка (1)
31,01 грн
Аптека tas
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Одеса, перех. Катерининська / Троїцька, 50/39
Всього: упаковка (3)
32,71 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Одеса, вул. Корольова Академіка, 49
Всього: упаковка (2)
31,60 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114
Всього: упаковка (2)
32,86 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Одеса, вул. Марсельська, 56
Всього: упаковка (1)
31,50 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Одеса, бульв. Десантний, 1
Всього: упаковка (2)
36,00 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Чорноморськ, вул. Данченка, 7/64-Н
Всього: упаковка (1)
33,20 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Сарата, вул. Крістіана Вернера, 96
Всього: упаковка (9)
28,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Татарбунари, вул. Горького Максима, 19
Всього: блістер (5)
32,90 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 23/5
Всього: упаковка (3)
33,11 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Миколаїв, вул. Соборна, 7
Всього: упаковка (2)
32,86 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Миколаїв, вул. Потьомкінська, 44-А
Всього: упаковка (1)
28,58 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 147/4
Всього: упаковка (2)
33,19 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Миколаїв, просп. Миру, 1/1
Всього: упаковка (1)
35,90 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Миколаїв, вул. Космонавтів, 142/3
Всього: упаковка (2)
33,19 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Тарутине, вул. Центральна, 61-З
Всього: таблетки (10)
31,20 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 23
Всього: упаковка (2)
34,86 грн
Мiська сiмейна аптека
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Подільськ, просп. Перемоги, 11/37
Всього: упаковка (2)
32,58 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Первомайськ, вул. Корабельна, 17-А
Всього: упаковка (2)
32,83 грн
Мiська сiмейна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Болград, вул. Болгарських Ополченців, 36-В
Всього: упаковка (1)
27,55 грн