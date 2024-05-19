Амлодипін таблетки 10 мг блістер, №60 - Львів (462579) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 2 аптеках
Аптека 3і
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Всього: таблетки (50)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Широка, 96-А
В інших містах:
Аптека 3і
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Всього: таблетки (20)
Відчинено Цілодобово
Львів, вул. Наукова, 47
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Стрий, вул. Торговиця, 1/10
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Сокаль, вул. Тартаківська, 2
Мiська сiмейна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 23 хв
Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 53 хв
Крихівці, вул. Слобідська, 2
Аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 53 хв
Тернопіль, вул. Руська, 24
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дубно, вул. Сурмичі, 101
Подорожник
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Всього: таблетки (30)
Відчинено Зачиняється за 53 хв
Луцьк, просп. Соборності, 38
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Поляна, вул. Гірська, 16-А
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:30
Токи, вул. Шевченка Тараса, 46
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Ковель, вул. Незалежності, 108
Соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 53 хв
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
Авк фарм
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Шевченка, 18
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Волошина Августина, 12/16
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Легоцького, 80
Свк фарм
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Всього: таблетки (30)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Нетішин, просп. Незалежності, 15
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Костопіль, вул. Грушевського Михайла, 27/3
Аптека твоєї родини
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 53 хв
Славута, вул. Козацька, 2
Авк фарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 53 хв
Славута, вул. Захисників України, 19-А
Свк фарм
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Всього: таблетки (40)
Відчинено Зачиняється за 53 хв
Хмельницький, вул. Подільська, 73-А
Свк фарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 53 хв
Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 76