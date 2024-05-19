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Амлодипін таблетки 10 мг блістер, №60 - Львів (462579) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Широка, 96-А
Всього: таблетки (50)
33,27 грн
Аптека 3і
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Відчинено Цілодобово
Львів, вул. Наукова, 47
Всього: таблетки (20)
35,56 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Стрий, вул. Торговиця, 1/10
Всього: упаковка (2)
32,52 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Сокаль, вул. Тартаківська, 2
Всього: упаковка (1)
29,95 грн
Мiська сiмейна аптека
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9
Всього: упаковка (1)
32,51 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Крихівці, вул. Слобідська, 2
Всього: упаковка (1)
32,52 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Тернопіль, вул. Руська, 24
Всього: упаковка (2)
34,44
Економія: -2,42 грн
32,02 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дубно, вул. Сурмичі, 101
Всього: упаковка (2)
32,87 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Луцьк, просп. Соборності, 38
Всього: таблетки (30)
32,02 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Поляна, вул. Гірська, 16-А
Всього: упаковка (1)
33,11 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:30
Токи, вул. Шевченка Тараса, 46
Всього: упаковка (1)
29,80 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ковель, вул. Незалежності, 108
Всього: упаковка (1)
29,95 грн
Соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
Всього: упаковка (2)
35,80 грн
Авк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Шевченка, 18
Всього: упаковка (1)
30,50 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Волошина Августина, 12/16
Всього: упаковка (2)
28,70 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Легоцького, 80
Всього: упаковка (1)
29,71 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Нетішин, просп. Незалежності, 15
Всього: таблетки (30)
31,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Костопіль, вул. Грушевського Михайла, 27/3
Всього: упаковка (2)
32,52 грн
Аптека твоєї родини
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Славута, вул. Козацька, 2
Всього: упаковка (2)
33,20 грн
Авк фарм
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Славута, вул. Захисників України, 19-А
Всього: упаковка (1)
28,00 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Хмельницький, вул. Подільська, 73-А
Всього: таблетки (40)
31,50 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 76
Всього: упаковка (1)
34,50 грн