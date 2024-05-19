Амлодипін таблетки 10 мг блістер, №60 - Київ (462579) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 43 аптеках
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Київ, вул. Хрещатик, 22
Аптека 9-1-1
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Київ, вул. Хрещатик, 13
Аптека 9-1-1
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Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Аптека низьких цін
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Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
Мед-сервіс
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Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2-А
Мед-сервіс
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Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Аптека гормональних препаратів
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Київ, вул. Липківського Василя, 25
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 20
Аптека гормональних препаратів
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Київ, просп. Бандери Степана, 36
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
Аптекар
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Київ, вул. Антоновича, 170/172
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 143/2
Аптека нц
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Всього: упаковка (2)
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Київ, вул. Окіпної Раїси, 4
Аптека tas
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саперно-Слобідська, 10
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Шамо Ігоря, 19
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Теліги Олени, 13/14
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Воскресенська, 18
Аптекар
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Вершигори Петра, 1
Віталюкс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 18
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Науки, 42/1